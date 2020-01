Drenthe populair onder vakantiegangers, vooral kampeerders

Kamperen in Drenthe is populairder geworden (foto: Marketing Drenthe)

Drenthe is een populaire vakantiebestemming. Het aantal overnachtingen in onze provincie van oktober 2018 tot en met september 2019 steeg met vier procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Vooral kampeerders wisten Drenthe goed te vinden. De afgelopen jaren was er sprake van een dalende trend in de kampeersector, maar de nieuwste cijfers van het CBS laten een stijging van 12 procent zien.

Ellen Vermeire, eigenaar van camping Jelly's Hoeve in Havelte, ziet die toename ook. "Dan gaat het niet alleen om ouderen, maar juist ook veel om dertigers en veertigers. Campers zijn al wat langer populair, maar het afgelopen seizoen zagen we ook meer tentkampeerders."

Een verklaring voor de toegenomen populariteit heeft ze niet direct. De populariteit van haar eigen camping is volgens haar te danken aan onder meer de locatie, de goede wifi en de persoonlijke benadering. "En we zijn een camping voor alleen volwassenen. Je merkt wel dat het taboe daar een beetje van af is."

Meer buitenlandse toeristen

Ook steeds meer buitenlandse toeristen komen naar Drenthe. 1,2 miljoen buitenlandse gasten verbleven in onze provincie, een stijging van 7 procent. Met name Duitsers en Belgen komen graag deze kant op, zij vormen 85 procent van alle buitenlandse overnachtingen.

Toch zijn het nog steeds vooral Nederlanders die vakantie vieren in Drenthe. In voorgenoemde periode ging het om 6 miljoen overnachtingen. Dat is een stijging van 4 procent, terwijl er landelijk een afname van 10 procent was. Drenthe behoort tot de drie populairste binnenlandse vakantiebestemmingen, meldt de NOS.

Drie keer op vakantie

Afgelopen jaar ging 84 procent van de Nederlanders ten minste één keer op vakantie. Gemiddeld gingen we er drie keer tussenuit, vaker via een korte vakantie. Ruim de helft van de Nederlanders verbleef tenminste één keer in eigen land. We gaven met z'n allen ruim 20 miljard euro aan vakanties.

Lees ook: