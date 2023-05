'Aziatische hoornaar is vooral gevaarlijk voor de natuur'

Onlangs werd in Hooghalen een Aziatische hoornaar gevangen. De koningin was bezig een nest te bouwen. Het dier is een invasieve exoot die normaal gesproken in Zuidoost-Azië leeft. In 2017 werd het diertje voor het eerst een gezien in Zeeland. Sinds die tijd is het aantal hoornaars in Nederland toegenomen, vooral in Limburg, Brabant en Zuid-Holland leven er al veel. Twee jaar geleden werd er een in Meppel gevonden.