'Zebrapaden en fietsstroken in centrum Assen hebben effect', fietsersbond is verbaasd dat stroken blijven

De bond heeft een aantal maanden geleden een gesprek gehad met de gemeente Assen en met Veilig Verkeer Nederland. "Toen werd ons verteld dat de steentjes eruit gehaald zouden worden, omdat het effect te weinig blijkt te zijn", vertelt de voorzitter. "Nu kiest de gemeente ervoor om ze te laten liggen, omdat het anders te veel geld kost. Maar vanaf het begin is uitgesproken dat het gaat om een proef en is er daarom ook geld gereserveerd om de boel weer weg te halen."

De gemeente geeft toe dat er eventueel geld beschikbaar was voor de klus, maar kiest er toch voor de stenen te laten liggen. "Bij nader inzien vinden we het niet pragmatisch om terug te keren naar de oude situatie. We hadden natuurlijk gehoopt dat de stroken fantastisch zouden werken. Dat is niet zo, maar het levert wel subjectieve veiligheid op", zegt de woordvoerder.

Toch denkt de fietsersbond daar anders over. "Met schijnveiligheid schieten we niet veel op", vindt Jolink.

Breder onderzoek nodig

Zowel de gemeente als de fietsersbond benadrukken dat een andere aanpak van belang is om de verkeersveiligheid te verbeteren. "Er komt zoveel autoverkeer langs de Zuidersingel. Om het echt veiliger te maken voor fietsers, moeten we breder onderzoek doen naar het verkeer in de gehele stad", zegt de woordvoerder van Assen. De gemeente is van plan om nog dit jaar te starten met een onderzoek naar de verkeersstromen in de binnenstad.