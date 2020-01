Waarom heeft de hoogste heuvel van Drenthe zo'n rare naam?

Het Haantjeduin is met 26,5 meter boven NAP de hoogste natuurlijke heuvel van Drenthe. Het is tegelijk de meest zuidelijke hoogte van de Hondsrug. Het Haantjeduin maakt deel uit van het Haantjebak, een stuifzandvlakte die zich in in de Emmerdennen bevindt, het bos ten oosten van het centrum van Emmen.

Piet Westra uit Emmen verwondert zich over deze namen, en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!: Waar komen de namen Haantjebak en Haantjeduin eigenlijk vandaan?

Johan Withaar van Historisch Emmen schrijft erover op zijn website. Volgens hem is de herkomst van de naam niet helemaal duidelijk, maar staan in een oude uitgave van het verenigingsblad van 't Aol Volk uit 2002 twee theorieën over de naam.

Uitzicht op kerktoren

De eerste theorie heeft te maken met het uitzicht dat je vroeger had vanaf de heuvel. Als je goed keek kon je bij helder weer in de verte de kerktoren van Emmen zien, met op de top een windhaantje. Overigens wordt dit door anderen weersproken, die zeggen dat het een kerktoren was in Duitsland die te zien was, omdat het zicht op de Hervormde kerk in Emmen belemmerd werd door bomen.

Handjeklap

De tweede theorie heeft te maken met het Drentse woord handtienbakken. Handtien is het Drentse woord voor handje, terwijl haantje in het Drents haentie of haantie is. Handtienbakken is hetzelfde als handjeklap, wat men vroeger op markten deed bij het tegen elkaar opbieden.

Geopark De Hondsrug maakte onderstaande video met uitleg over de hoogste heuvel van Drenthe.

Geopark De Hondsrug maakte deze educatieve video over het Haantjebak

Wat is wat?

Omdat de heuvel in een veel bezocht stuifzandgebied ligt, is de heuvel de laatste jaren geslonken. Tot in de jaren 50 stond op de heuvel een uitkijktoren. De namen Haantjebak en Haantjeduin worden tegenwoordig beide gebruikt voor de heuvel.

Vroeger waren het echter twee verschillende dingen: Het Haantjeduin was de heuvel, en het Haantjebak de zandverstuiving waar de heuvel onderdeel van was. En op een oude kaart uit 1902 is zelfs te zien dat Haantjebak nog een ander gebied was, een veel moerassiger gebied, met een vennetje. Pas later werd de naam gebruikt voor de zandverstuiving.

