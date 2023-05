Jaren cel en tbs voor brute verkrachting en gijzeling vrouw in Valthermond

Een 49-jarige man uit Valthermond is voor het verkrachten van een vrouw in de schuur van haar woning in Valthermond veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. In de aanloop naar de verkrachting sloeg hij haar bont en blauw en probeerde hij haar te wurgen met een kabel.

De rechtbank noemde de daad bruut, respectloos en vernederend. Naast de verkrachting is ook poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en vrijheidsberoving bewezen. De vrouw kreeg geen kans te vluchten of alarm te slaan. De vrouw had kort daarvoor haar relatie met de man beëindigd.

Vrijwillige seks

Ze had inmiddels een nieuwe relatie toen de Valthermonder haar begin juli 2022 in haar woning opzocht. Ze wilde niet dat hij binnenkwam, waar haar hulpbehoevende vriend verbleef. In de schuur onderging ze de extreme gewelddadigheden. De man ontkent dit. Het was volgens haar vrijwillige seks, zei hij tijdens het proces tegen de rechter.

De rechter gelooft zijn verhaal niet. Ook omdat de man bij de politie verklaarde dat hij helemaal niet in de woning is geweest. Volgens de man kwamen de verwondingen door een val van de fiets. Dat geloofde de rechter ook niet. Het letsel van de vrouw is ernstiger en komt overeen met haar verhaal.

Korte metten

De man loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid, zei de rechter. Ze rekende de man extra zwaar aan dat hij de vrouw zo toetakelde in de schuur van haar eigen woning. Een plek waar ze zich veilig hoort te voelen. Met het verweer van de advocaat van de man, dat de verklaring van de vrouw onbetrouwbaar is aangezien ze regelmatig in de PI nog seks zou hebben met de man, maakte de rechter korte metten.

"Of het nu waar is of niet, dat staat los van het feit of de strafbare feiten de verdachte kunnen worden verweten." Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden zes jaar cel plus een maatregel voor langdurig toezicht na het uitzitten van de celstraf. De Valthermonder werkte niet mee aan psychisch onderzoek en daardoor zijn geen stoornissen vastgesteld. Een tbs-maatregel is dan niet mogelijk, concludeerde het OM.

Maatschappij beschermen

De rechter ziet dit anders. Uit eerdere rapportages blijkt dat er wel sprake is van een persoonlijkheids- en agressiestoornis. De Valthermonder heeft een strafblad van 45 kantjes en een eerder opgelegde veelplegersmaatregel mislukte, omdat de man zich niet aan de voorwaarden hield. De maatschappij dient tegen de man te worden beschermd. Om de kans op herhaling te verkleinen is een tbs-maatregel met gedwongen verpleging de enige optie.