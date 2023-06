Nieuwe ligplaats voor snikke 'Johannes Veldkamp'

Brink memoreerde dat het een bijzonder jaar is omdat het dit jaar tien jaar geleden is dat de Veenvaart is geopend. Hij noemde de Stichting Snikke een toevoeging aan de Veenvaart en een impuls voor het gebied. Volgens hem past het verhaal van de trekschuit bij Zuidoost-Drenthe, bij het veen en ook bij Vincent Van Gogh, die dit jaar in het gebied centraal staat.

De oude trekschuit vaart van mei tot in september twee keer per week over de Veenvaart in Zuidoost-Drenthe. Ook kan de boot afgehuurd worden voor evenementen.

Het geld voor de nieuwe aanlegplaats komt van de provincie en de gemeente Emmen. In totaal bedragen de kosten 65.000 euro. Voor dit geld is de aanlegsteiger verplaatst, stroom aangelegd in het boothuis en bewegwijzering geplaatst.

'Mooie trekpleister'

Volgens voorzitter Harm van Weerden van Stichting Snikke is de trekschuit niet alleen een mooie aanvulling op recreatiegebied, maar ook op maatschappelijk gebied. "Dit jaar hebben we al weer veel aanvragen uit die hoek."

Wethouder Schrik van de gemeente Emmen noemt de boot een 'mooie trekpleister'. "Jaarlijks varen zo'n 2000 mensen mee en voor dit jaar zijn al weer 91 vaartochten ingeboekt. Daar zijn we als gemeente heel blij mee."

Wat is snikke Johannes Veldkamp?

De snikke verhuisde in 2017 naar Zuidoost-Drenthe. Sindsdien, tijdens de tochten over de Veenvaart, wordt onder meer gestopt bij de koppelsluis in het Koning Willem-Alexanderkanaal. Dit kanaal bestaat dit jaar 10 jaar.

De koppelsluis, met een hoogteverschil van vijf meter, zorgt ervoor dat schepen de Hondsrug over kunnen varen. Bovendien is het zo mogelijk om een 'rondje Drenthe' te varen en is er een directe aansluiting op Duits vaarwater gekomen.