Natuurbrand bij Wateren levert nieuwe paddenstoelen op

De natuur in Wateren veranderde in een soort maanlandschap (foto: De Vries Media)

Op het Doldersummerveld woedde in augustus 2018 een grote brand. Zo'n 75 hectare natuur veranderde in een maanlandschap. Bij de brand gingen veel dieren dood, zoals ringslangen, adders en hazelwormen. Toch gaat het inmiddels stukken beter met het natuurgebied. Zo zijn er onlangs nieuwe paddenstoelensoorten ontdekt.

Volgens Stichting Het Drentse Landschap werden de soorten in de afgelopen anderhalf jaar ontdekt door Ronald Morsink. Hij deed onderzoek naar zogeheten brandplekpaddenstoelen. Morsink vond verschillende zeldzame soorten. Een daarvan was een nieuwe soort, die twee weken eerder al werd gevonden in Enschede. Het gaat hier om de Myrmaecium rubricosum. Die paddenstoel heeft nog geen Nederlandse naam.

Paddenstoelen die goed gedijen

Het Drentse Landschap schrijft dat die soort niet specifiek een brandplekpaddenstoel is. "Het is een soort die gedijt in de door de brand gecreëerde omstandigheden." Andere paddenstoelensoorten die Morsink vond zijn: Kamsporige oranje bekerzam (zeer zeldzaam), Gewoon houtskoolbekertje (algemeen), Oliebolzwam (algemeen), Geurloze bosbrandvlamhoed (zeldzaam) en het Spinragkuddeschijfje (zeldzaam).

Natuur herstelt zich snel

Het Doldersummerveld herstelt zich volgens Het Drentse Landschap verrassend snel van de enorme brand. "Vanaf de Huenderweg is het amper te zien waar het vuur heeft gewoed. De hoop is dat de heide in het gebied ook weer zal terugkeren", schrijft de stichting. Overigens duurt het nog wel een paar jaar voordat de slangen- en vlinderpopulatie weer op peil is.