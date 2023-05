Drukkerijmuseum in Meppel is nog niet gered: provincie geeft voorlopig geen extra geld

Het Drukkerijmuseum in Meppel krijgt voorlopig geen geld van de provincie. BBB en GroenLinks kwamen met het idee om 35.000 euro voor dit noodlijdende museum vrij te maken. De partijen wachten eerst een gesprek tussen de provincie, gemeente en museum af, voordat ze dit idee daadwerkelijk bij de Provinciale Staten inbrengen.

Jan Schilperoord, lid van het bestuur van het Drukkerijmuseum, reageert dat hij dit niet zag aankomen. Hij zegt dat de kans groot is dat het museum morgen voor het laatst open is, maar het bestuur gaat nog vergaderen over de situatie.

Het museum heeft het financieel lastig. De kosten zijn de laatste jaren gestegen. Het bestuur van het museum heeft de gemeente gevraagd om haar jaarlijkse subsidie van 26.000 euro te verhogen, maar de wethouder gaat daar niet in mee. Daarop zag het bestuur geen andere mogelijkheid om de deuren per 1 juni te sluiten.

Maar, toen was er ineens weer hoop. BBB en GroenLinks vinden dat het museum gered moet worden. Ze wilden dat de provincie 35.000 euro uittrekt, zodat het museum in ieder geval een jaar door kan gaan. In dat jaar kan het museum bezig met een plan voor de toekomst, iets waar de wethouder van Meppel om heeft gevraagd voordat ze mogelijk extra financiële steun gaat geven.

35.000 euro op de plank

Het voorstel van BBB en GroenLinks zou de steun hebben van de PvdA en daarmee een meerderheid in de Provinciale Staten van Drenthe hebben. Toch is het plan er niet doorheen gekomen. Het idee blijft op de plank liggen. Nelleke Vedelaar, provinciebestuurder die onder meer over cultuur gaat, wijst naar de andere musea in Drenthe. De provincie geeft geld aan zes grote musea. Daarnaast zijn er ongeveer vijftig kleinere musea in de provincie, die indirect geholpen worden.

"Die hebben het allemaal zwaar, zo ook het Drukkerijmuseum", reageert Vedelaar. "Ik kan mij zo voorstellen dat de andere musea zich aangesproken voelen door dit voorstel." Ze zegt daarbij dat ze zich niet meteen zorgen maakt dat dan alle kleine musea geholpen moeten worden. "De Statenleden kunnen altijd een uitzondering maken. Ik waarschuw dat meerdere kleine musea het zwaar hebben."

Tussenstap

De BBB en GroenLinks komen daarom eerst met een tussenstap, voordat ze met het voorstel met het geld komen. Ze willen dat de provincie eerst in gesprek gaat met de gemeente 'om de situatie door te spreken'. "Is de uitkomst dat er dan nog geld nodig is, dan komen we opnieuw met dit voorstel", zegt BBB-Statenlid Gert Veltrop.