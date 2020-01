Monumentaal pand in Coevorden te koop; einde voor Stadscafé Vancouver?

Het rijksmonument in de Friesestraat in Coevorden (foto: MJM Makelaardij Westerbork)

'Stoppen jullie ermee?' Het is een vraag die Han Mulder van Stadscafé Vancouver in Coevorden de laatste dagen regelmatig gesteld wordt. Zijn antwoord is simpel: "Nee, als het aan ons ligt niet."

De vraag komt niet uit de lucht vallen. Het kenmerkende witte pand in de Friesestraat waarin het restaurant-café gevestigd zit, een rijksmonument uit 1631, staat namelijk sinds een paar dagen te koop. Mulder huurt het pand van eigenaar Jan Diek uit Vroomshoop.

650.000 euro

Volgens Han Mulder heeft hij als huurder het recht van eerste koop. Maar de vraagprijs van 650.000 euro is geen optie. "Die prijs vind ik niet marktconform en hij is voor mij ook te hoog. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand anders voor 650.000 euro een pand in Coevorden koopt. Stel dat de prijs drie ton lager lag, dan hadden we kunnen praten."

Einde Stadscafé Vancouver?

Of dit het einde betekent voor Stadscafé Vancouver, dat sinds 1996 bestaat, is nog koffiedik kijken. De huurovereenkomst van Mulder eindigt 'medio 2021'. Volgens de horecaman kan 'ie blijven zitten waar 'ie zit als het pand uiteindelijk niet verkocht wordt. Mocht het pand wel verkocht worden, dan is het aan de nieuwe eigenaar hoe het verder gaat.

Mulder runt de horecagelegenheid in de binnenstad nu acht jaar en wat hem betreft gaat hij nog jarenlang door. "Met alle plezier. Dit is het mooiste café van Coevorden. We hebben hier een goedlopend bedrijf en het zou zonde zijn als er weer een kroeg uit Coevorden verdwijnt."

Eigenaar Diek, een man op leeftijd, heeft het pand 55 jaar in bezit. Volgens Joris van Dop van MJM Makelaardij in Westerbork, dat het monument in de verkoop heeft, is de eigenaar een 'pure liefhebber'. "En daar zijn we ook nu weer naar op zoek. Iemand die uit pure verliefdheid dit rijksmonument wil kopen. Het zou jammer zijn als bijvoorbeeld een projectontwikkelaar het opkoopt."

'Tijd voor een nieuwe toekomst'

In de tekst op huizensite Funda staat onder meer dat 'het nu tijd wordt het monument een nieuwe toekomst te geven'. Volgens Joris van Dop van MJM Makelaardij kan deze zin op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. "Het is niet zo dat er mee bedoeld wordt dat het stadscafé geen toekomst meer heeft. Natuurlijk ligt het eraan wat een eventuele nieuwe eigenaar wil. Ik kan me ook voorstellen dat een koper het juist fijn vindt als er al een huurder in zit."

Het rijksmonument in de Friesestraat in Coevorden staat nu bijna een week te koop. Of er al concrete belangstelling is wil Van Dop niet zeggen, behalve dan dat 'het zeer goed bekeken wordt' op Funda.

Han Mulder van het café, hij huurt het hele pand inclusief bovenwoning, zegt af te wachten hoe het nu verder gaat. "Ik wil me daar nu nog niet druk over maken."