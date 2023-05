Ruiter geschrokken door achtervolging wolf in Diever: 'Geen bedreigende situatie'

Ze was zich bewust van het feit dat ze beter niet zou kunnen draven, omdat dit het jachtinstinct van de wolf kan triggeren, waardoor die juist achter haar aan zou komen. "Maar het was nog een lang pad dat ik af moest. Dat zou lang duren als ik alleen zou stappen met mijn paard. Ik hoopte dat ik fietsers tegen zou komen, maar als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Ik voelde mij heel alleen."

Paard bleef rustig

Ze is blij dat haar paard zo kalm bleef en met de schrik is vrijgekomen. "Ik gun niemand deze ervaring. Wat me vooral zorgen baart, is dat de wolf zo volhardend was. Hij zat geobsedeerd naar mij te kijken. Zijn ogen keken dwars door mij heen. Ik heb mijn stem opgezet en mij groot gemaakt, maar daar was hij niet van onder de indruk. Ik had ook nog een zweep bij mij waar ik mee heb gezwaaid."

De ruiter heeft de politie gebeld en is naar het gemeentehuis gegaan. "De burgemeester was er niet, maar iemand anders heeft mij te woord gestaan. Ik heb haar nummer gekregen en mag altijd bellen als ik ergens mee zit."

Ze gaat wel door met trainen op haar paard, maar wel op een andere locatie. "Ik ga de komende tijd niet meer rijden in de buurt van Diever. Ik ga wel naar Dwingeloo. Daar is het wat opener en er zijn daar ook meer mensen."

Grote afstand

Maurice La Haye, woordvoerder van de Zoogdierenvereniging, vermoedt dat het om een jonge en nieuwsgierige wolf gaat, al is het niet zeker dat het om een wolf gaat omdat de beelden niet heel duidelijk zijn. "Ik wil niets bagatelliseren, maar ik zie hier niets bedreigends in. Ik snap dat die ruiter schrikt. Maar er is sprake van een grote afstand. Het dier is niet uit de bosjes gekomen richting haar en haar paard terwijl hij blafte of zijn tanden liet zien."

"We zien relatief weinig van dit soort filmpjes. Als ze er zijn, dan gaan ze viral en worden ze in de hele wereld gedeeld", vervolgt La Haye. Hij wijst erop dat aanvallen van wolven op mensen zeer zeldzaam zijn.

Wolf pakt pony's

Kan de wolf in het filmpje het paard ook als prooi hebben gezien? Want afgelopen weekend is een tweede exmoorpony door vermoedelijk een wolf gegrepen in een natuurbegrazingsterrein van Natuurmonumenten bij Wapserveen. "Er is wel een verschil tussen een pony en een paard. Een pony voor natuurbegrazing is een heel andere situatie dan een paard achter een huis of een ruiter in het bos", zegt La Haye.