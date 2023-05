Treant boekt ruim 8 miljoen euro winst, maar heeft zorgen om oplopende kosten

Treant heeft over 2022 zwarte cijfers geschreven. De zorggroep hield vorig jaar zo'n 8,4 miljoen euro over. Dat is zo'n zeven ton minder vergeleken met 2021.

Zowel de ouderen- als de ziekenhuiszorg van Treant hield onder de streep zo'n 4 miljoen euro over. Volgens Treant is de totale winst van 8,4 miljoen euro te danken aan een 'eenmalige nabetaling'. Treant kreeg miljoenen voor onder meer verleende zorg die nog niet was uitgekeerd. Als dit geld niet zou zijn ontvangen, dan zou de zorggroep nog slechts enkele tonnen overhouden.

De cijfers zijn daarom voor Treant geen reden om de vlag uit te hangen. "Het resultaat over 2022 toont de financiële kwetsbaarheid van de zorgsector", zegt Ron Akkerman van de raad van bestuur. "Net als iedereen thuis hebben ook wij als zorgorganisatie te maken met een flinke stijging van allerlei kosten."

Volgens Treant stegen de prijzen van (medisch) materiaal en bouwprojecten. Ook een hoger ziekteverzuim kostte meer geld, omdat extra medewerkers moesten worden ingezet.

'Het einde is bereikt'

Treant voorspelt voor dit jaar meer financiële uitdagingen door oplopende energiekosten en nieuwe cao's. Dit zorgt voor de nodige zorgen 'omdat er geen zicht is op dekking in de tarieven'. "Het einde van wat de zorgsector zelf kan opvangen is meer dan bereikt", aldus Akkerman.