Docenten voormalig Scala Hoogeveen kunnen weer terecht in pand aan de Markt

Leerlingen van het voormalige Scala in Hoogeveen kunnen in ieder geval tot aan de zomer weer buitenschoolse muziek-, dans-, theater- en cultuurlessen krijgen in het pand langs de Markt. Dat maakte wethouder Mark Tuit bekend tijdens de raadsvergadering vorige week.

Het gebouw mocht niet meer gebruikt worden vanwege het faillissement van Scala. "De curator heeft het inmiddels vrijgegeven", liet Tuit weten. Tot de zomer kunnen de docenten de lokalen weer gebruiken zonder daar huur voor te betalen. Als noodoplossing werden de lessen eerder nog bij Theater de Tamboer en het Alfa-College gehouden.

Onnodig leegstaan

"Het is echt bedoeld om het huidige lesjaar af te maken", gaat Tuit verder. "Als gemeente dragen we nu de kosten tot de zomer. Anders staat het gebouw onnodig leeg." Het docentencollectief KunstenKorf, ontstaan na het faillissement en bestaande uit leraren uit de gemeente Hoogeveen en De Wolden, kan er gebruik van maken.

Scala was actief in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en het Overijsselse Steenwijkerland. Meppel, Westerveld en Steenwijkerland vormen ook een collectief. Door het verdwijnen van het kunstencentrum moeten alle gemeenten kijken hoe ze het buitenschoolse cultuuraanbod na de zomer gaan invullen.

Alle gemeenten zoeken naar een oplossing. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan door Blue Yard, een externe partij. De resultaten van dat onderzoek worden snel verwacht. "Daaruit moet blijken of er bijvoorbeeld andere partijen zijn die iets kunnen betekenen om het cultuuraanbod verder door te zetten. Het docentencollectief heeft aangegeven graag door te willen gaan. Maar we moeten alle opties goed bekijken", verklaart Tuit.

Andere gemeenten

De afgelopen weken heeft Hoogeveen samen met de andere gemeenten contact gehad met de curator. Besloten is om de huurcontracten voor de leslocaties in alle gemeenten te beëindigen. De gemeente Meppel is gevraagd of ze het voorbeeld van Hoogeveen volgen. Die vraag kon op dit moment nog niet beantwoord worden.

Instrumenten gered

Kunstencentrum Scala verkeerde lange tijd in financieel zwaar weer. De vijf gemeenten waarin Scala actief was besloten om geen subsidie meer te verstrekken om het lesjaar af te maken. Het bestuur kon niet garanderen dat met het geld het lesjaar afgemaakt kon worden. Volgens de gemeenten was het niet wijs om dan alsnog een subsidie te verstrekken. Eind maart werden de laatste lessen gegeven.

De gemeenten zijn het wel met elkaar eens dat de instrumenten gered moeten worden. Dat is inmiddels gelukt. Meppel neemt daar het voortouw in en heeft de aankoop gedaan namens alle gemeenten. De rest krijgt uiteindelijk een rekening die ze terug moeten betalen aan Meppel.