Project van Noorderboog voor jonge mensen met dementie kan door: 'Mijn dag kan niet meer stuk'

"Daar zijn wij heel blij mee", zegt projectleider Annewijke van Keulen. "Het is goed nieuws, met name voor de jonge mensen die dementie hebben en bij ons (komen) wonen. We voelen ons gesteund, ook door de politiek, om dit project te vervolgen." Door dit bedrag kunnen het komende jaar tien cliënten gebruikmaken van externe dagbesteding.