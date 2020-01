Uitspraak commissie Remkes over stikstof in luchtvaart kan Groningen Airport Eelde helpen

Hebben de uitspraken van de commissie Remkes over het beperken van de stikstofuitstoot nu wel of geen invloed op Groningen Airport Eelde? Commercieel manager Bowy Odink denkt er van te kunnen profiteren.

De commissie Remkes moet nog advies uitbrengen over de stikstofmaatregelen in de luchtvaartsector. Maar de meeste conclusies en het volledige rapport zijn al openbaar. Onze nationale luchthaven Schiphol mag alleen maar groeien als de stikstofuitstoot wordt beperkt. Dat geldt voor de hele luchtvaartsector in Nederland. En alleen dan mag Lelystad Airport open. De luchtvaart stoot één procent van het geheel van stikstof uit en moet ook een steentje bijdragen aan de beperking van de uitstoot.

Voorbeelden van besparing zijn volgens de commissie het elektrisch laten taxiën naar de startbaan of de luchthaven. "Wij hebben die problemen met een lange taxiweg op Groningen Airport Eelde niet", zo reageert Odink in een eerste reactie. "Bovendien hebben we een natuurvergunning en is er ruimte genoeg voor extra vluchten."

Groningen Airport Eelde mag jaarlijks 60.000 vliegbewegingen verwerken. Dat is afhankelijk van het soort vlucht en het geluidsniveau. Een lesvliegtuig van de KLM Flight Academy wordt anders gewaardeerd dan een passagiersvlucht naar een vakantiebestemming. De helft daarvan is niet gebruikt.

Odink is overigens nog niet van plan om de vlag uit te hangen. "Er wordt in het rapport van Remkes gesproken over het feit dat passagiers niet te veel autokilometers moeten maken naar een luchthaven. Daar voldoen wij aan. We zijn dichtbij. De taxiroute voor vliegtuigen is ook kort. We zijn als luchthaven zelfs energieneutraal. Alleen zal het kabinet een besluit moeten nemen over het advies van Remkes. Dat besluit kennen we niet. Bovendien is de luchtvaartnota die er aan komt nog belangrijker. Hoe ziet het Kabinet onze rol daarin."

Positief voor Groningen Airport Eelde is het feit dat de kans op een snelle opening van Lelystad Airport nihil is. Zeker na de adviezen van de commissie Remkes. Lelystad mag niet eerder open dan dat de luchtvaartsector meer stikstofuitstoot voorkomt. Dat zou kunnen betekenen dat Eelde niet nog meer vluchten verliest. Politici roepen dat Lelystad wel gesloten kan blijven. Bovendien is er veel tegenstand vanuit de bevolking.

Maandag is de nieuwe interim directeur van Groningen Airport begonnen, Bart Schmeink. Hij krijgt de taak om zich bezig te gaan houden met de contacten met de Schiphol Groep, met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur over de nieuwe luchtvaartnota en met de invulling van de omgeving van Groningen Airport Eelde met bedrijvigheid. "We zullen met hem hierover overleggen", zegt Leendert Klaassen van de Raad van Commissarissen van de luchthaven. "Hij heeft ook zelf ideeën."

Klaassen ziet trouwens wel wat zaken die niet in het voordeel van de Noordelijke luchthaven werken. "Iedereen wacht op wat er gaat gebeuren. Verkenningen van maatschappijen zijn er wel. Maar ondertussen ligt het allemaal stil en zijn luchtvaartmaatschappijen voorzichtig. Dat is voor ons vervelend."

De gesprekken met topman Dick Benschop van de Schiphol Groep lopen nog steeds volgens Klaassen. Benschop is optimistisch over een samenwerking. Ook over één systeem van luchthavens in Nederland die vluchten onderling verdelen. Een idee van Groningen Airport Eelde. "Luchthavens hebben dit idee ook met elkaar gepresenteerd bij de minister. In de Tweede Kamer is hierover een motie aangenomen. Ik verwacht dat de minister dit overneemt in de nieuwe luchtvaartnota."

FlyBe gered door overheid

De Raad van Commissarissen van Eelde beloofde vorig jaar al met een rapport te komen over hoe zij de toekomst van de luchthaven zien. Door alle ontwikkelingen laat dit rapport op zich wachten. Er komt, zo zegt Klaassen, eerst een tussenrapportage in afwachting van de nieuwe luchtvaartnota van het kabinet. "Je kan nu geen koers kiezen als je de randvoorwaarden niet kent."

Eén positief punt: de Engelse regionale luchtvaartmaatschappij FlyBe is door de Engelse overheid gered en kan doorvliegen. FlyBe doet de boekingen van de lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en Londen Southend. Ook vliegen ze af en toe deze route in opdracht van Stobart Air. De afgelopen dagen heeft de luchthaven veel telefoon gehad van reizigers die dachten dat deze lijndienst zou verdwijnen. Daar is geen sprake van.