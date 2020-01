Bouw kindcentrum Veenhuizen begint nu echt

"Het is wel heel bijzonder dat we dit mogen meemaken en doen", vertelt Sander uit groep 6. Hij draagt, net als een aantal andere kinderen, een gele bouwhelm. Hij mag samen met andere leerlingen uit de leerlingenraad meehelpen om die eerste paal de grond in te heien. Het was niet zomaar een paal: op de paal hebben de kinderen met een stift hun naam geschreven.

Het begin is er dus. "Het wordt een heel grote school", vertelt Sander enthousiast. "Ik zag ook al op de plaatjes dat als je binnenkomt je boven allemaal klimtoestellen hebt en er komt een heel grote aula."

Combinatie van school en kinderopvang

Het kindcentrum is een combinatie van een school en kindervang. Ook is er een buitenschoolse opvang en een peuterspeelgroep. Het moet een wow-factor hebben, meent schooldirecteur Aukje Oldekamp. "Een kind moet denken: hier wil ik graag zijn en hier wil ik graag blijven." Om nu al een goed gevoel te krijgen worden de kinderen actief meegenomen in het bouwproces. "In een kindcentrum draait het natuurlijk om het kind, dus we nemen ze graag mee. Niet dat ze alleen meelopen en meeluisteren, maar juist ook actief deelnemen." Vandaag mag dat dus door de paal in de grond te heien en zand uit de bouwput te graven.

"Voor de bouw is er gekeken naar hoe we willen dat de dag van een kind in het onderwijs eruit ziet", legt Oldekamp uit. "We vinden het fijn als het kind in een basisgroep dan zelf een leerplek kan kiezen, die passend is bij hem of haar. Verder weg bij een leerkracht of juist dichtbij." Volgens haar moet er daarom meer ruimte zijn op het leerplein en iets minder in de lokalen. Spelend leren is het idee.

Vertraging

De bouw van het kindcentrum heeft enige vertraging opgelopen. De kinderen van groep acht zouden de nieuwe school eigenlijk ook nog meemaken, maar dat gaat niet lukken. "Het is een uniek ontwerp op een unieke locatie", aldus schooldirecteur Aukje Oldekamp. Een vierkanten blok neerzetten was niet wenselijk. Het ontwerp is uniek dat kost nogal wat. Daarom duurde het langer."

Twee jaar geleden fuseerden de scholen OBS de Vlinderhof en CBS de VeenSter in Veenhuizen op besluit van het college van burgemeester en wethouders. De maatregel kwam tot stand om zo de krimp in het gebied tegen te gaan. Destijds bestond het idee al om dit nieuwe kindcentrum te realiseren. Het streven is om het gebouw in oktober te betreden. "Maar eigenlijk hopen we dat we na de zomervakantie er al in kunnen."