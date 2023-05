Drentse Statenleden stemmen voor Eerste Kamer als verwacht

De nieuwe leden van de Provinciale Staten in Drenthe hebben dinsdagmiddag gestemd zoals van ze verwacht werd. BBB heeft zeventien zetels en kreeg zeventien stemmen. Dat is, samen met Overijssel, het hoogste aantal stemmen voor de partij.

De meeste fracties stemden op de lijsttrekker van hun partij in de Eerste Kamer. De twee leden van GroenLinks in de Provinciale Staten van Drenthe stemden op kandidaten die lager op de GroenLinks-lijst voor de Eerste Kamer stonden. Ook de stem van D66 ging niet naar de lijsttrekker, en een van de twee stemmen voor ChristenUnie is niet naar de lijsttrekker van die partij gegaan. Twee stemmen van BBB zijn eveneens niet naar de lijsttrekker gegaan.