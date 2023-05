De Wolden sluit 2022 af met ruim 5 miljoen euro in de plus

De Wolden heeft 2022 afgesloten met ruim 5 miljoen euro in de plus. Maar de gemeente rekent zich de komende jaren nog niet rijk.

"Een groot deel van het resultaat komt uit hogere bijdragen vanuit het Rijk", legt wethouder Egbert van Dijk uit. "Het zijn voornamelijk eenmalige voordelen. Vanaf 2026 krijgen we zoals het nu lijkt veel minder geld via het gemeentefonds."

"Ook andere zaken zoals de ontwikkeling van de inflatie en de discussie over stikstof gaan van invloed zijn op onze financiële toekomst. We blijven daarom, ook in de komende jaren, een behoedzaam financieel beleid voeren."