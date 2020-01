Slachtoffer overval Witteveen: 'Hij hield een geweer tegen mijn wang'

Het is januari 2019. De kerstmaand zit erop in Bakkerij Schepers in Witteveen en de financiën worden bijgewerkt. Twee keer in een korte tijd krijgt de familie ongewenst bezoek van een overvaller. De tweede keer heeft hij een wapen bij zich. "Hij hield zijn geweer tegen mijn wang aan en riep om geld."

Alleen thuis

Rianne Schepers was op het moment van de tweede overval alleen thuis. Ze heeft de ziekte MS en zit in een rolstoel. Vanuit huis kan ze via de computer zaken doen. "Hij is via de schuur naar binnen gekomen. Ik was op de computer aan het werk. Ik draai me om en hoor hem zeggen: 'hou je stil'."

De dader liep vrij snel daarna naar de plek waar de familie geld bewaart. Hij wist volgens Schepers meteen waar hij het moest zoeken. Net als de eerste keer toen haar man de dader gelukkig kon betrappen, waarna hij het op een lopen zette. "Ik moest voor de tafel gaan zitten en hij prikte met zijn geweer in mijn rug."

Schepers probeerde 112 te bellen terwijl de man bezig was. "Ik dacht: je kunt me wat. Dus ik ben stiekem naar de computer gegaan want ik moest een telefoon hebben." Haar poging mislukt, terwijl ze in een keuzemenu voor hulpdiensten terechtkomt, komt de dader terug. "Hij schreeuwde wat ik aan het doen was en vroeg me terug te gaan. Maar ik had nog steeds de telefoon. Ik zei: 'schiet mij maar dood, als je mijn kinderen maar laat leven.' Hij durfde dat denk ik niet. Nu, later, vraag ik me af of het wel een echt geweer was."

Veel impact

Fysiek heeft de dader Schepers niets aangedaan, maar mentaal wel. "Ik heb heel lang geroepen: ik ben voor de duvel niet bang. Nu denk ik wel, dit komt niet goed." Vaak als Schepers alleen in de bakkerij staat en ze hoort de deur opengaan, schrikt ze weer. Deze zomer sloot ze zich om diezelfde reden op op het toilet terwijl ze haar man belde.

Maar ze ontkomt er als ondernemer niet aan om soms ook in haar eentje te werken. Daarom vergrendelt ze de deuren goed en hangen er bewakingscamera's op het terrein. "Het is niet meer leuk om zo te werken. Je voelt je echt in een hok zitten. Maar ik ben wel eindelijk weer zo ver dat ik in mijn eentje naar Westerbork durf te gaan. Ik ben wel blij dat ik dat weer een keer gedaan heb."

Ze heeft haar vermoedens wie het gedaan kan hebben, maar de politie heeft nog niemand opgepakt. "Ik heb hem goed gezien, kan hem goed herkennen. Het was een bekende. De politie is nog steeds bezig en dat is gewoon pech. Er is op dit moment niet meer te leven zonder camera's."