Rinse Bleeker valt voor ambitie FC Emmen: 'En die blijft overeind bij degradatie'

Bleeker werkte de laatste vijftien jaar bij Sportstad Heerenveen. Sinds 2017 is hij daar algemeen directeur. Sportstad Heerenveen is de eigenaar van het Abe Lenstra stadion en in die hoedanigheid ging hij veelvuldig om tafel met SC Heerenveen, de huurder van het stadion. Bleeker: "Ik ken de voetbalwereld dus vanaf die kant."

Noorderling

Bleeker zat goed bij Sportstad Heerenveen en had daar kunnen blijven. Toch zegt hij als geboren Fries nu die provincie vaarwel. "Maar het gaat mij niet om Friesland, Groningen of Drenthe. De club FC Emmen en haar ambities spreken mij aan. Emmen zit in het Noorden en ik ben een noorderling. En er zitten vast ook overeenkomsten tussen Friezen en Drenten."

Geen issue

Voorlopig is het nog de vraag of Bleeker straks, vanaf 1 juli, de leiding heeft over een eredivisionist of eerste divisionist. FC Emmen begint morgen de play-offs in de strijd om lijfsbehoud met een bezoek aan NAC Breda. "Laten we hopen dat degradatie voorkomen wordt", zegt hij. "Maar het kan natuurlijk ook de andere kant op vallen. De ambities blijven in dat geval gewoon overeind. Wel of geen eredivisie volgend seizoen, dat was voor mij geen issue. "