Astellas verkoopt medicijnenfabriek in Meppel aan Frans bedrijf

Het farmaceutisch bedrijf Astellas Pharma verkoopt zijn fabriek in Meppel, waar 332 mensen werken. De werkzaamheden in Meppel komen in handen van een Frans bedrijf, Delpharm. Alle medewerkers gaan mee naar dit bedrijf.

Bij Astellas Pharma in Meppel worden medicijnen gemaakt voor onder meer oncologie, orgaantransplantatie en urologie. De medicijnen gaan de hele wereld over. Het bedrijf maakt tabletten, capsules en 'medicijnkorrels'. Het gaat jaarlijks om zo'n 1,3 miljard geneesmiddelen die geproduceerd worden.

De fabriek in Meppel is 21.000 vierkante meter groot, het totale terrein van Astellas is iets meer dan het dubbele. Delpharm blijft dezelfde geneesmiddelen maken als nu het geval is in Meppel en levert deze vervolgens terug aan Astellas.

Japans bedrijf

Het Japanse bedrijf Astellas ontstond in 2015 nadat twee Japanse bedrijven fuseerden. Het is actief in meer dan 70 landen. De fabriek in Meppel is de grootste productielocatie van het bedrijf in Europa. Wereldwijd werken er bijna 15.000 mensen voor het bedrijf. Het hoofdkantoor van Astellas zit in Tokio, het bedrijf draait een jaarlijkse omzet van ruim 10 miljard euro.