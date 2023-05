Handtekening staatsecretaris onder afspraken met Schoonebeek staat, wat betekent die handtekening?

De handtekening van staatsecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw onder afspraken gemaakt met Schoonebeek is niet alleen zijn blijk van waardering voor het in Schoonebeek gevoerde gebiedsproces over de afvalwaterinjectieplannen van de NAM. Vijlbrief beloofde er op toe te zien dat de NAM z'n afspraken met Schoonebeek na komt. Maar het Rijk is niet verantwoordelijk.

Het is een proef van Vijlbrief. Niet pas inwoners de kans geven iets van een mijnbouwproject te vinden als de vergunningsaanvraag er ligt en je alleen bezwaar kunt maken. Dit is bedoeld om inwoners in een vroeg stadium mee te laten praten en zorgen weg te nemen. Of dat in Schoonebeek nu gebeurt en of het op een goede manier gaat daar lopen de meningen ver over uiteen.

Wat wil de NAM?

De Nederlandsche Aardolie Maatschappij wil het afvalwater uit de oliewinning op drie plekken (twee voor continu gebruik, een als reserve) vlak bij Schoonebeek injecteren in een leeg gasveld 3 kilometer onder het dorp. Daarvoor moeten nieuwe injectieputten geboord worden naar het lege gasveld, tenzij het Staatstoezicht op de Mijnen oordeelt dat bestaande putten veilig genoeg zijn om voor het afvalwater te mogen gebruiken.

De NAM wil het iets anders aanpakken dan tot nu toe in Twente, waar tot voor kort het afvalwater in lege gasvelden werd gepompt. De NAM wil proberen het aantal mijnbouwhulpstoffen die aan het water toegevoegd worden aantoonbaar te minimaliseren. Nieuwe putten kunnen volgens de NAM leiden tot andere materiaalkeuzes, waardoor het gebruik van mijnbouwhulpstoffen omlaag kan. Er is volgens de NAM zelfs een type kunststof pijp die aan de binnenkant zo glad is dat er bijna geen corrosie ontstaat en mijnbouwhulpstoffen niet nodig zouden zijn. Nadeel van gebruik van kunststof in plaats van staal is dat er minder vaak apparatuur naar beneden kan om de kwaliteit van de binnenbuis te controleren.

Afspraken met inwoners aan de Ontzorgtafel

Het afgelopen jaar hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de NAM en belangengroepen uit Schoonebeek (onder andere landbouw, natuur, industrie Dorpsbelangen en individuele inwoners) samen aan tafel gezeten. Daar is een lijst met afspraken uit gekomen: toezeggingen van de NAM aan het dorp.