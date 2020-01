OM wil Ruinerwold-verdachte observeren in Pieter Baan Centrum

Dat meldt RTL Boulevard vanavond.

Waarom de rechter-commissaris het verzoek van het OM afwees is niet helemaal duidelijk. Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz, die 'klusjesman' en huurder van de hoeve Josef B. bijstaat, is de rechter meegegaan met zijn tegenargumenten. "Het OM wilde dat mijn cliënt met zijn medeverdachte Gerrit Jan van D. werd geobserveerd", legt de raadsman uit. "Gezien het ontbreken van ieder contact tussen de twee verdachten sinds 2014, zou de observatie totaal geen nut hebben gehad."

In het Pieter Baan Centrum doen onderzoekers gedurende een aantal weken onderzoek naar de psychische gesteldheid van verdachten.

Komende dinsdag vindt in Assen de eerste openbare zitting plaats. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld, het gaat om een zogenoemde pro-formazitting.

Dossier Gezin Ruinerwold

