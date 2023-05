Tekort aan vakmensen stijgt in Drenthe met 10 procent

De vraag naar mensen in praktische beroepen is in Drenthe gestegen, blijkt uit cijfers van uitzendbureau Randstad. In mei stonden er 5.400 vacatures open voor praktische beroepen, dat is tien procent meer dan een jaar eerder.

Onder praktische beroepen worden banen bedoeld waarbij je je handen gebruikt om je vak uit te oefenen en waar menselijke skills onmisbaar en niet te automatiseren zijn. Veel van deze beroepen hebben een maatschappelijk functie, zoals bijvoorbeeld in de zorg of energietransitie.

Trotser

"Zonder vakmanschap loopt onze arbeidsmarkt en samenleving vast", zegt Werner Klaassen, directeur van Randstad. "Technologie zoals kunstmatige intelligentie kan veel en helpt ons om productiever te worden. Maar het kan geen warmtepomp installeren of zonnecollectoren op daken monteren. We moeten daarom trotser zijn op vakmanschap en meer mensen stimuleren een praktisch beroep te overwegen."

De grootste stijging in vacatures was te zien bij werknemers die productiemachines kunnen bedienen. De vraag naar deze vakmensen was 84 procent hoger dan in mei vorig jaar. De vraag naar elektriciens en technici in de industrie en werktuigbouw steeg met ruim een kwart. Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, timmerlieden en pedagogische medewerkers is gedaald.