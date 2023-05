Drukkerijmuseum Meppel: 'Definitief besloten om morgen dicht te gaan'

De provincie gaat het Drukkerijmuseum voorlopig niet helpen. Daarom is vandaag de laatste dag dat het museum, dat vorige week het 38-jarig bestaan vierde, de deuren open heeft.

"Het zag er allemaal zeer positief uit", zegt Jan Schilperoord, lid van het bestuur van het Drukkerijmuseum. Vorige week kwamen BBB en GroenLinks met het plan om 35.000 euro voor het museum vrij te maken. Maar het plan van beide partijen is gisteravond niet door de Provinciale Staten gekomen.

Definitief

"We hebben gisteravond nog een overleg gehad met het bestuur en daar hebben we toch definitief besloten om morgen dicht te gaan", vertelt Schilperoord. Hij volgde, samen met andere vrijwilligers van het museum, gisteren live de vergadering. Er wordt volgens Schilperoord op gehint dat gedeputeerde Vedelaar in gesprek gaat met wethouder Bos van Meppel. "En er zou ook nog een gesprek met ons komen, maar eerlijk gezegd hebben wij daar niet zoveel verwachtingen van."

In april is tijdens een raadsvergadering van Meppel een motie voorgelegd om nog een keer in gesprek te gaan met het Drukkerijmuseum, maar deze is door een grote meerderheid van de raad weggestemd.

Noodlot

Na maanden steggelen lijkt het noodlot voor het museum dan nu definitief beslecht. "Erg teleurgesteld natuurlijk, dat is vrij logisch. We hadden toch onze hoop hierop gevestigd", stelt Schilperoord. Hij had zich overigens nog niet rijk gerekend nadat het plan van BBB en GroenLinks werd gepresenteerd. "We hadden zoiets van, eerst zien dan geloven. Eerst moet de kogel door de kerk en dan pas steken we de vlag uit. En daar heb ik dus helaas gelijk in gekregen."

Ondanks het negatieve nieuws uit de vergadering van gisteravond voor het Drukkerijmuseum, houdt Schilperoord een sprankeltje hoop. "De kans is natuurlijk aanwezig dat het dubbeltje toch nog de goede kant op valt, dus een klein beetje hoop kun je nog houden. Maar voorlopig ziet het er niet echt gunstig uit."

Laatste dag