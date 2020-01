Djammen: Dit zijn de Drentse talenten op Eurosonic Noorderslag

Afgelopen zaterdagavond werden de zes Drentse acts bekendgemaakt in VanSlag in Borger.

Hit the North

Binnen Eurosonic is er een apart festivalletje voor de talenten uit het Noorden: Hit the North. Dit jaar in club Oost in de Oosterstraat. Zes Drentse artiesten spelen daar, verdeeld over woensdag, donderdag en vrijdag. De gelukkigen zijn Daisy Bellis uit De Wijk, Isa Zwart uit Emmen, Same Old uit Assen, Moonradio uit Paterswolde, Mary Confurius uit Hoogeveen en Nadua uit Assen. Sommige van hen staan er al voor de tweede of zelfs derde keer. Allen traden zaterdagavond in VanSlag ook op als voorproefje voor Eurosonic.

Niet vanzelfsprekend

Dat het regionale talent een podium heeft is niet altijd zo geweest vertelt Jan Stam van Kunst en Cultuur Drenthe. "Zeventien jaar geleden, toen speelde er nog geen enkele Drentse act op Eurosonic, maar er was wel een podium voor Groningse bands. Ik dacht: belachelijk, we wonen zo vlakbij Groningen, weet je wel", grapt Stam. Hij maakte zich hard voor een Drents podium en dat lukte.

Wie de Drentse talenten wil komen bewonderen hoeft weinig moeite te doen. "Iedereen kan daar gewoon naar binnen, want je hoeft geen ticket te hebben", vertelt Stam. "De enige beperking is misschien de wachtrij."