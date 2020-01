Expertise College: 'Je wordt klaargestoomd voor het werk dat je uiteindelijk gaat doen'

Door middel van het project Expertise College komen studenten eerder in aanraking met de praktijk. Vijf dagen per week zijn de studenten aanwezig op het terrein van Visio in Vries. Twee dagen krijgen ze lessen en de andere drie dagen zijn ze bezig om praktijkervaring op te doen.

Officiële opening

Vandaag is de officiële opening van het project Expertise College, dat al een half jaar loopt. "Er waren in september veel openingen tegelijk waardoor we besloten deze pilot pas nu officieel te openen", legt Ineke Kornet, opleidingscoördinator bij Visio Wonen & Dagbesteding Noord Nederland, uit.

'Het werkt voor mij'

De vijfendertigjarige Mario is een van de deelnemers van de pilot. Op zijn achttiende stopte hij met school. Hij besloot het weer op te pakken. Een opleiding volgen op deze manier vindt hij erg prettig. "Wat ik leer op school kan ik bij wijze van spreke de volgende dag in de praktijk brengen. Dat werkt voor mij."

Ook voor student Tim Imminga is de opleiding op deze manier volgen een verademing. "Ik ben een man van de praktijk en ik vind het leuk om het te combineren." Tim is tweedejaars en zat vorig jaar nog in de schoolbanken. Nu is hij persoonlijk begeleider bij Visio. Het was even wennen voor hem, maar nu vindt hij het ontzettend leuk om te doen. "Het is mooi dat je leert en werkt waardoor je wordt klaargestoomd voor het werk dat je uiteindelijk gaat doen."

Het aantal studenten dat vroegtijdig stopt met de opleiding is kleiner geworden, meent Kornet. "Mensen komen er al snel achter of ze het leuk vinden. De ouders van de studenten hebben het soms over het werk wat de studenten doen, daar bedoelen ze natuurlijk de stage mee."

Succesvol

Volgende maand is er een evaluatie over de pilot, maar het wordt nu al een succes genoemd. Het doel is om het traject door te zetten. In de toekomst moeten er niet alleen studenten die een volledige opleiding willen volgen aan mee kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld medewerkers van Visio die bijscholing nodig hebben.

"We hopen dat we volgend jaar 24 studenten meedoen", vertelt Béan Slotboom, opleidingscoördinator van het Drenthe College. "Dan kunnen we het volgend jaar op dezelfde manier doorzetten."