'Zonder dit boek hadden we geen Macbeth gekend'

Een bibliotheek, museum of privécollectie, het is nog onbekend waar het boek met de werken van Shakespeare terechtkomt. De bundel gaat op 24 april onder de hamer bij Christie's in New York. Hans Jansen, Shakespearedeskundige en docent letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, hoopt dat die niet in een privécollectie verdwijnt.

Zonder dit boek geen Macbeth

Het boek uit 1623 bestaat uit 36 werken van misschien wel 's werelds bekendste toneelschrijver. De bundel bevat ook werken die ervoor niet eerder zijn uitgebracht, zoals The Tempest (De Storm) en As You Like It (Naar het u bevalt). "Een aantal stukken, zoals Romeo en Julia, waren al in het leven van Shakespeare in losse boekjes te koop aangeboden. Achttien stukken zijn voor het eerst in het boek van 1623 gedrukt", duidt Jansen. "Zonder dit boek hadden we geen Macbeth of de Comedy of Errors (Een klucht vol verwarring) gekend, twee stukken die dit jaar in Diever worden gespeeld."

Volgens Jansen, die in Diever regelmatig lezingen over de toneelschrijver geeft, zijn 235 exemplaren van het boek over de wereld verspreid. "De meeste ervan zijn in de loop der tijd in bibliotheken terechtgekomen en maar vijf a zes in privébezit."

Miljoenen

Het boek zal naar verwachting 4 tot 6 miljoen dollar opleveren. Is dat veel geld voor deze productie uit de zeventiende eeuw? "Ongeveer 100 jaar geleden kon je het kopen voor 1.000 dollar", zegt Jansen ter vergelijking. "Het is flink in waarde gestegen dus zie je dat het een beleggingsobject is geworden. Dat betekent dat mensen tegen elkaar op gaan bieden. Je ziet dat ook bij schilderijen van bijvoorbeeld Rembrandt."

Shakespearekenner Jansen hoopt in elk geval dat het boek openbaar te zien blijft.. "Misschien wordt het over 50 jaar weer te koop aangeboden en ondertussen is het onttrokken aan de publieke belangstelling. Je kunt er niet meer inkijken, je kunt het niet meer zien."