Initiatiefnemer oorlogsmuseum Havelte haakt af, gemeente houdt hoop

De komst van een permanent oorlogsmuseum in Havelte staat op losse schroeven. Een geschikte locatie is niet voor handen en dus zet initiatiefnemer Jelle Kootstra de plannen in de ijskast. De gemeente Westerveld houdt hoop dat het alsnog goedkomt.

"Het plan was om het museum bij de toegangspoort naar het Holtingerveld te bouwen. Maar er zijn geen bouwkavels beschikbaar, daarnaast zit je natuurlijk met het stikstofverhaal bij het Natura2000-gebied", zegt Kootstra. "Wij hebben de handdoek in de ring gegooid." Want komt het museum niet bij het Holtingerveld, dan hoeft het wat hem betreft niet. Kootstra: "Daar is het gebeurd, daar moet je het verhaal vertellen. Je kan wel midden in het dorp gaan zitten, maar dat heeft helemaal geen zin."

De initiatiefnemer baalt. "Verdomd jammer", noemt Kootstra de situatie. Al jaren maakt hij zich hard voor een museum waarin de oorlogsgeschiedenis van het gebied rond Havelte zichtbaar wordt, ook de Koude Oorlog zou daarin een belangrijke rol spelen. Het gebied is rijk aan (militaire) historie. Zo legden de Duitsers er in de oorlog een vliegveld aan tussen Havelterberg en Darp, werd er in de Koude Oorlog de Amerikaanse site aangelegd (een militair complex, red) en de Johannes Postkazerne ligt om de hoek.

Burgemeester ziet kansen

Burgemeester Rikus Jager erkent dat het een moeizame zoektocht is naar een geschikte locatie. Een poging subsidies te werven door de Rotaryclub Steenwijk werd gestaakt, zei hij gisteravond in de gemeenteraad naar aanleiding van vragen van het CDA. "Het ontbrak aan verdere financiële middelen en een goed exploitatieplan voor het museum. Uiteindelijk werd het plan te duur en heeft het bestuur besloten niet verder te gaan met nieuwbouw."

Ook het plan voor het plaatsen van een romneyloods, een type loods dat in de Tweede Wereldoorlog werd ingezet als noodonderkomen, sneuvelde. "Deze bleken ongeschikt qua ligging en ontwerp." Jager hoopt dat er bij de poort van het Holtingerveld nog een plekje vrij komt na een grondruil tussen een particulier en de provincie. Als andere optie ziet hij de herinrichting van het kazerneterrein, maar concrete plannen over de mogelijkheden daar zijn er nog niet.

Vondsten

In het museum zou Kootstra al zijn vondsten uit het gebied tentoonstellen, dat deed hij eerder al in een tijdelijk museum. Als herder stuit hij regelmatig op achtergebleven explosieven, maar ook op andere voorwerpen zoals flessen en brieven die goed tot hun recht zouden komen in een museum. "Ik kan gerust tien tot twintig vitrinekasten vol zetten", zei hij vorig jaar, toen hij nog hoopvol was dat er binnen tweeënhalf jaar gebouwd zou gaan worden.

Maar van tentoonstellen komt het voorlopig niet. Zelf stopt de initiatiefnemer geen energie meer in de plannen. Alleen als er een buitenkansje voorbij komt, wordt er mogelijk nog gehapt. "Al het materiaal blijft achter slot en grendel. En als er over zes, zeven jaar nog niks is, dan verkoop ik de boel."

Burgemeester Jager hoopt dat het zover niet komt. "Het staat bij Jelle Kootstra misschien even op een laag pitje, maar wij gaan zeker niet opgeven", zegt hij. "Rond het thema 75 jaar bevrijding is in de landelijke politiek gezegd dat er een museum moet komen, waarin niet alleen de Tweede Wereldoorlog wordt uitgelicht maar ook de Koude Oorlog. Volgens Jager past zo'n museum in de buurt van de Amerikaanse site. "Daarbij moet ook de jeugd betrokken worden. Dus ik hoop dat ze er dan ook een paar centen voor over hebben in Den Haag. Het moet niet alleen maar gaan over de geschiedenis, maar het moet juist ook met een blik op de toekomst."

Geen groot drama