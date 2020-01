Ministers ondertekenen aanvraag Werelderfgoed-titel Koloniën van Weldadigheid

En dat is een tweede poging. In 2018 gaf het Unesco comité tijdens een congres in Bahrein het dossier terug aan Nederland en België. "Niet goed genoeg", zo was de kritiek. Maar wel met potentie. De voormalige armenkoloniën in België en Nederland moesten beter verwoorden waarom ze uniek zijn in de wereld. Het adviesorgaan van Unesco, Icomos, had forse kritiek op het dossier.

Versie 2.0 voor de koloniën

De afgelopen jaren is samen met Icomos gewerkt aan versie 2.0 van het dossier. Daarin hebben de twee landen wel een aantal partners moeten laten gaan. Zo zijn de voormalige armenkoloniën van Ommerschans, Willemsoord en Merksplas in België afgevallen. Niet gaaf en authentiek genoeg. Bovendien is er ook weinig meer te zien uit die tijd.

Noodgedwongen worden nu alleen de voormalige koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en Wortel in België meegenomen in de aanvraag voor de erkenning van Unesco Werelderfgoed.

Toestemming ministers nodig

De twee ministers moeten uiteindelijk toestemming geven om het dossier opnieuw in te dienen bij Unesco. Dat doen ze door het dossier te ondertekenen komende maandag in België. Een feestelijk moment waarbij onder andere gedeputeerde Cees Bijl en verschillende burgemeesters aanwezig zijn. Een bijeenkomst van zo'n tien minuten. Maar wel belangrijk, want zonder de handtekeningen kan het dossier niet naar Unesco in Parijs worden gestuurd.

Daarna zullen betrokkenen moeten wachten. In juli wordt in China opnieuw door het Unesco comité over de Koloniën van Weldadigheid gestemd. Daarbij is ook gedeputeerde Cees Bijl aanwezig. De verwachting is dat de titel dan wel wordt toegekend.

