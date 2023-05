Natuurmonumenten woedend, provincie wil ganzengebied bij Assen toch niet compenseren

Provincie Drenthe en Natuurmonumenten vliegen elkaar in de haren. De ruzie gaat over het compenseren van een leef- en voedselgebied voor ganzen bij Assen. Of beter gezegd, het niet compenseren. Door nog eens 2500 woningen bij het Asser Kloosterveen te bouwen komen beschermde vogelsoorten in de verdrukking, vinden natuurorganisaties. Hun leefgebied verdwijnt met het opofferen van akkers voor woningbouw. Maar de provincie is het hier niet mee eens en dus komt er geen plan van aanpak.

De provincie Drenthe heeft een zoveelste onderzoek laten doen naar het ganzenprobleem. Conclusie: "Er is geen tekort aan foerageergebied geconstateerd, dus zien wij geen noodzaak om over te gaan tot het aanwijzen van compenserende voedselgebieden", meldt de provincie in een brief.

Verbijsterd en woedend

De brief is ook bij de natuurorganisaties op de mat geploft. En die zijn not amused. Woordvoerder Fred Prak van Natuurmonumenten reageert verbijsterd en woedend. "We waren nog in bestuurlijk overleg en zaten te wachten op een nieuwe uitnodiging vanuit de provincie. Want een afspraak was op het laatste moment afgezegd. En dan komt er ineens zo'n brief binnen, we zijn compleet verrast,", briest Prak.

Wat nu? "Dat weten we nog niet. We zijn nog te verbijsterd over hoe de provincie dit afhandelt. We willen eerst een gesprek met verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet. Want hoe kan dit nu zo lopen? We hebben met z'n allen, provincie, gemeente Assen en drie natuurorganisaties, in februari vorig jaar de conclusies onderschreven van het ecologische onderzoeksrapport van Altenburg & Wymenga. Dat gaf aan dat er toch problemen waren. En we zouden naar een concrete uitwerking kijken, om het leefgebied voor de ganzen te compenseren. Maar ineens houdt het op", zegt Prak.

Verstoring leefgebied

Dat onderzoek constateerde uiteindelijk toch een verstoring van onder meer kraanvogels, ganzen en zwanen uit het Fochteloërveen. Ten zuidwesten van Assen gaat door de oprukkende woningbouw een belangrijk eet- en rustgebied verloren voor de beschermde vogels. Provincie en gemeente waren opdrachtgever van het onderzoeksrapport.

Ze beloofden de natuurorganisaties met een plan van aanpak te komen, om het gebied te compenseren. Zo zou er gekeken worden naar akkers van boeren in de regio, om daar een regeling mee te treffen om wat langer voedselresten op het land te laten liggen. "En nu komt er ineens toch niks? Dat kan niet waar zijn", aldus Prak.