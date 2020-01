Slachtofferhulp Noord-Nederland bang voor tekort aan vrijwilligers

Slachtofferhulp Noord-Nederland merkt, net als uit de cijfers van het onderzoek van de politie blijkt, een toename in het aantal slachtoffers van 'high impact crime' zoals straatroof, woninginbraken of een overval. De vraag is of er in de toekomst nog genoeg vrijwilligers zijn om deze slachtoffers van de juiste hulp te voorzien.

Landelijk heeft slachtofferhulp 400 betaalde krachten op ongeveer 1000 vrijwilligers. In Noord-Nederland zijn er rond de 40 betaalde medewerkers en 100 vrijwilligers. De psychosociale opvang, de eerste hulpverlening, vindt plaats door vrijwilligers. Van deze vrijwilligers zijn in de toekomst meer nodig, vreest Rik Tuin, regiomanager van Slachtofferhulp Noord-Nederland.

"Het is een voortdurend zorg- en aandachtspunt van ons. Vroeger had je dat mensen betrekkelijk vroeg met pensioen konden. De pensioengerechtigde leeftijd schuift telkens op waardoor het nu lastiger is om mensen te krijgen."

In 2019 waren er in Drenthe 16.817 geregistreerde misdrijven, in 2018 nog 15.417. Een toename van 9% terwijl het aantal vrijwilligers bij Slachtofferhulp gelijk is gebleven. Niet ieder slachtoffer heeft behoefte aan hulp, toch zijn het volgens Tuin verontrustende aantallen want het aantal vrijwilligers neemt niet toe.

"Als het aantal misdrijven toeneemt, hebben ook meer mensen ons nodig maar het is ook wel fijn als je het behappen kunt. Het gaat allemaal net en aan. Als je te weinig mensen hebt, lopen de wachttijden op. Dat is ontzettend vervelend als je met ons in gesprek wilt en je komt in een wachtrij terecht."

Slachtoffers cybercrime stijgen

Slachtofferhulp merkt dat de slachtoffers binnen 'high impact crime' met name van een online misdrijf, cybercrime, stijgen. "Veel online delicten, denk bijvoorbeeld aan dat je geld moet overmaken voor iets moois, sexting, gechanteerd worden met naaktfoto's of video's, dat zijn delicten waarvoor men zich enorm schaamt. Het is vaak van: zo stom dat ik dat gedaan heb, hoe heb ik daar in kunnen trappen? Het erover praten is vaak heel lastig."

"'High impact crime' tast vaak de persoonlijke integriteit van mensen aan", gaat Tuin verder. "Het eerste wat we doen is daarom ook vaak uitleggen dat een heftige reactie vrij normaal is na zo'n gebeurtenis."

Slachtofferhulp is volgens Tuin 24/7 bereikbaar. Voor grote calamiteiten zoals de MH17, maar ook voor het kleiner leed in de regio's. Vrijwilliger worden? Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl