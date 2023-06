Omwonenden tegen nieuw magazijn Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum: 'Monsterlijk hoog'

Acht omwonenden gingen samen met hun advocaten en juristen naar het gemeentehuis voor een hoorzitting bij de bezwarencommissie.

"Ik woon aan de Beukenlaan sinds 1996", zegt een omwonende die aan de andere kant van het terrein van Fresenius Kabi woont. "Er komt een monsterlijk gebouw. Daar heb ik grote bezwaren tegen en problemen mee."

"Als de hoogte van de gebouwen blijft zoals ze daar nu staan, heb ik er geen problemen mee. Maar dit is onacceptabel", vindt een andere bewoner van de Beukenlaan.

Vergunning

Met de zogeheten kruimelvergunning kan een bouwplan afwijken van een bestemmingsplan. Met een procedure van acht weken kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen zonder dat het behandeld hoeft te worden in de gemeenteraadsvergadering. Fresenius Kabi vroeg deze vergunning vorig jaar augustus aan.

De gemeente Emmen wil de vergunning verlenen omdat het gebouw op minimaal honderd meter van de omwonenden staat. Volgens de gemeente zijn de zichtlijnen van het gebouw daardoor 'relatief beperkt' en is het 'ruimtelijk aanvaardbaar'.

Uit een zogeheten zonnestudie blijkt dat er door het hoge gebouw minder zonlicht bij de woningen komt. Zo'n twee uur per dag, in het slechtste geval, schat de gemeente. "Het college stelt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Er is vastgesteld dat er niet veel verlies is qua aantal zonuren. Minder zon betekent niet dat het gelijk donker is", aldus de juriste van de gemeente Emmen. Daarnaast stelt zij dat er geen schaduwwerking van het magazijn bij de bewoners zal zijn.

Gesprekken

Volgens de advocaat van Fresenius Kabi wil het concern beplanting aanbrengen voor het magazijn, aan de kant van de bewoners van de Beukenlaan en Iepenlaan. "Die gesprekken gaan verder gevoerd worden. Ook loopt er nog een gesprek met de gemeente over een waterbuffer (om hemelwater op te vangen). Ook wil Fresenius met de buren praten om concreet afspraken te maken. Het is nog onduidelijk wanneer daar duidelijkheid over komt."

De advocaat stelt verder dat toeterende auto's en knipperende lampen die omwonenden aanhalen, niets te maken heeft met de aanvraag en de hoogte van het gebouw. Hij haalt hierbij ook de hoogbouwvisie van de gemeente Emmen aan, waarin wordt gesproken over hoogtes van vijftig tot tachtig meter. "Die gaat dan over het centrum, maar het laat wel zien dat de gemeente Emmen met hoogbouw aan grotere hoogtes denkt dan Fresenius nu. Het is ruimtelijk aanvaardbaar, het tegendeel is Fresenius niet gebleken."

Wat mag wel en niet?

De bezwarencommissie was kritisch over de onderbouwing van de gemeente over de hoogte. "Want waar is dan het omslagpunt? Nu is het 23 meter. Wat vindt het college dan wel en niet aanvaardbaar?" De gemeente kon hier niet duidelijk op in gaan.

Volgens de directie van het concern is 23 meter hoogte nodig voor alle opslag die komt kijken bij het produceren van de medische voeding in Emmer-Compascuum. Eerst wilde het bedrijf 32 meter hoog bouwen, maar dit bleek technisch niet haalbaar. Ook de gemeente adviseerde om te zakken in hoogte.

In het najaar van 2018 maakte Fresenius bekend om 100 miljoen euro te investeren in het bedrijf. De locatie in Emmer-Compascuum is van het produceren van medische bloedzakken overgegaan naar het produceren van sondevoeding. De productie van bloedzakken is wegens goedkopere kosten verhuisd naar de Dominicaanse Republiek. Voor het omscholen van het personeel dat in Emmer-Compascuum bleef, is twee miljoen euro subsidie uitgetrokken door de provincie Drenthe (1,5 miljoen euro) en de gemeente Emmen (500.000 euro).

Advies