Eigenaar fietsmuseum Echten niet te remmen als het om oude fietsen gaat

Begin over oude fietsen en de ogen van Jan de Bruin uit Echten beginnen te twinkelen. En begint De Bruin zelf over stalen rossen te praten, nou dan kun je een hand- terugtrap- of welke rem dan ook intrappen, niets werkt.

De Bruin is eigenaar van een klein fietsmuseum in een monumentale schuur naast zijn huis in Echten. En vertelt daar vol enthousiasme over.

Postbode van Dieverbrug

Eventjes snel langs zijn collectie wandelen is er niet bij. Want ook al lijken sommige fietsen misschien op oude, roestige barrels voor De Bruin hebben ze allemaal een verhaal.

"Deze bijvoorbeeld", begint hij te vertellen bij een zwarte herenfiets uit de jaren '30. "Die was van de postbode van Dieverbrug. Zijn zoon vertelde dat hij ook bij minder gelletterde mensen de post rondbracht. Voor hen las hij dan de post voor."

Marijke Helwegen

Hoe zijn hobby is ontstaan? Nou, eigenlijk per toeval, vandaar dat zijn museum ook Het Toeval heet. De Bruin zocht onderdelen voor een oude transportfiets, werd lid van een fietsclub en kwam zo in contact met verschillende mensen. En uiteindelijk groeide zijn verzameling tot ruim 160 fietsen.

"Hoe ik daar nu aan kom? Door te praten, mijn enthousiasme. En dan komt van het een het ander", legt De Bruin uit. Mensen met oude fietsen op zolder, een historische bakfiets in de schuur of een ander bijzonder frame met twee wielen: ze weten de fietsenfanaat te vinden en brengen nog geregeld spullen naar hem.