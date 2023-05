Zes maanden cel geëist voor afranseling op luchtplaats gevangenis

Een 24-jarige Marokkaanse man hangt, voor een zware mishandeling op de luchtplaats van de gevangenis in Veenhuizen in juni 2018, alsnog een celstraf van een half jaar boven het hoofd. Volgens de officier van justitie heeft de man zich ook schuldig gemaakt aan openlijk geweld bij de discotheek Fox in Stadskanaal in augustus 2018.

Waarom beide zaken zo lang op de plank bleven liggen, daarop had de aanklager geen antwoord. Hij denkt dat corona daarin een rol heeft gespeeld. De verdachte verscheen niet. Zijn verblijfsvergunning is ingetrokken en de man is sindsdien spoorloos. Er loopt wel een hoger beroep tegen de intrekking van de vergunning.

Toegetakeld

De beveiligers van de gevangenis in Veenhuizen zagen vijf jaar geleden via camera's hoe een man op de luchtplaats werd toegetakeld door twee andere mannen. Dit waren de verdachte en zijn jongere broer. Beiden wilden niets zeggen over de 'ordinaire matpartij', zoals de officier van justitie het gevecht noemde.

Steekpartij

Het slachtoffer liep een gebroken neus en gebroken voortanden op. Twee maanden later kwam de verdachte opnieuw bij de politie in beeld. Hij was betrokken bij een vechtpartij in Stadskanaal. Op de parkeerplaats van de discotheek werd een man met een mes gestoken. De officier van justitie heeft niet de overtuiging dat de 24-jarige de man is die heeft gestoken.

Eerder veroordeeld

De jongere broer van de verdachte werd in 2019 al veroordeeld voor de zware mishandeling in Veenhuizen. Hij werd wel schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd. Hij liep in een jeugd-tbs maatregel (PIJ). Een extra straf had geen toegevoegde waarde, vonden de rechters destijds.

De man werd toen ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1.750 euro. Dit moet ook gelden voor zijn oudere broer, vindt de officier van justitie.