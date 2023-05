Helft Drentse melkveehouders meldt zich aan voor programma om te verduurzamen

Duurzaam Boeren Drenthe beloont boeren aan de hand van duurzaamheidsdoelen. Deze Drentse aanpak is een initiatief van de provincie en samenwerkende partners uit de landbouw, natuur en milieu. Boeren gaan in het project aan de slag met duurzaamheidsdoelen op gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Vervolgproject

Melkveehouders en gemengde bedrijven komen in aanmerking voor de beloningsregeling van Duurzaam Boeren Drenthe. Ook wordt er in een pilot gewerkt aan de ontwikkeling van een soortgelijke regeling in de akkerbouw, en is er een bijdrage beschikbaar voor de aanleg van natuur- en waterschapelementen.