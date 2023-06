Assen Bloeit en Dorpshuis 2e Exloërmond in de race voor Appeltjes van Oranje

Naoberschap

Elke donderdagavond is er een buurtrestaurant in de Open Hof. Vrijwilligers koken dan met producenten uit de tuin en dan komen er een man of veertig, vijftig eten. "En dat is pay what you want, dus mensen bepalen zelf wat ze ervoor betalen", zegt Setz.

Op basis van je talent, interesse en beschikbaarheid worden mensen ingedeeld in een team. Want volgens Setz zijn er veel mensen die wel wat willen doen. "Die teams worden ook weer groepen op zich, dat kun je eigenlijk zien als Naoberschap."

Dorpshuis 2e Exloërmond

Toen het dorpshuis in 2e Exloërmond in 2015 dreigde te verdwijnen, kwamen dorpsbewoners in actie. Op een centralere locatie werd een nieuw dorpshuis opgezet. Daar is nu ruimte voor bewoners, verenigingen en organisaties. "We zijn eigenlijk vanaf nul begonnen", zegt Henk Jongsma één van de initiatiefnemers van het dorpshuis. "Het is af en toe goed druk, maar dat is ook waar het dorpshuis voor is. Dat is ook waarvoor we de nominatie voor de Appeltjes van Oranje hebben gekregen."

In 2e Exloërmond sloten de afgelopen jaren veel ondernemingen en verenigingen hun deuren: de twee cafés van het dorp gingen weg, ook beide buurtverenigingen hielden op te bestaan. Het dorpshuis sprong bij om de sociale contacten van de bewoners in stand te houden. "Er zijn steeds minder plekken voor mensen om elkaar te ontmoeten", zegt Jongsma. "In ons dorpshuis kan dat nog. Dit is eigenlijk dé plek om je sociale contacten te behouden. Dat daar behoefte aan is zie je wel aan de hoeveelheid mensen die komen."

Spil van het dorp