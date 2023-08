'Mooi en lang seizoen' voor de torenvalken in Drenthe

Werkzaamheden

"Het enige dat wij doen is nestkasten plaatsen op plekken waar wij de valk verwachten", legt Snoeken uit. "In het verleden was het altijd 'ik wil graag een kast', dus dan kwam er een kast." Deze plek in Nijensleek waar de jongen geringd worden, is perfect voor de torenvalk. "Dat komt door de ruimte. In een goed jaar weet je dan bijna 100 procent zeker dat er een valk komt."

In het voorjaar maken de vrijwilligers de nesten schoon. "We plaatsen nieuw nestmateriaal in de vorm van houtschilfers en dan is het wachten op de valk. Die kruipt in de kast, maakt zelf geen nest en legt eieren in de houtschilfers. Nu zie je dat de kast vol zit met braakballen. Aan het eind van het seizoen maken we de hele kast weer schoon en doen we er nieuw nestmateriaal in", aldus de coördinator.

Broedsucces

Van oudsher broeden torenvalken in oude (kraaien)nesten, maar tegenwoordig maken ze vooral gebruik van nestkasten. "Wij hangen die kasten speciaal op om de vogels te helpen", vertelt Snoeken. "We plaatsen alle kasten in palen of lantaarnpalen. Dat doen we tegen predatie. Eerder hingen de kasten in bomen, maar de laatste jaren hadden we nauwelijks nog jongen omdat ze ten prooi vielen aan boom- en steenmarters. Nu komen bijna alle nesten uit en vliegen bijna alle jongen uit."

Een stelletje torenvalken heeft één nest per jaar met gemiddeld vier tot zes eieren. Na een kleine maand komen de eieren uit en na nog een maand zijn de jongen vliegvlug. De gezonde jongen die ieder jaar weer uitvliegen geven Snoeken veel voldoening. "Ik doe dit al meer dan veertig jaar. Op een gegeven moment groei je erin. Ik vind torenvalken gewoon spannende beesten, lekker fel."

Einde seizoen