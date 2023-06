De acceptgiro is verdwenen, welke alternatieven zijn er?

Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk om met de acceptgirokaart te betalen. Voor sommigen vervelend, maar er zijn er ook mensen die amper weten wat een acceptgiro eigenlijk is. Waarom verdwijnt dit betaalmiddel en wat zijn de alternatieven?

Sinds wanneer bestaat de acceptgiro?

Voor wie hem niet kent: de acceptgiro is een gele papierstrook, met een deel dat je afscheurt voor eigen administratie. De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd en was bedoeld om makkelijk te betalen. Overigens was het bij de invoering nog een ponskaart, die in de jaren 80 werd vervangen door een blauw formulier. Pas in 2002 werd kwam de gele variant en dat werd in 2014 aangepast voor IBAN-rekeningnummers.

De acceptgiro was geruime tijd een succes, want op het hoogtepunt gingen er bijna 1 miljoen per dag doorheen. Tot die tijd moest je naar de bank of het postkantoor om een giralebetaling te doen, of via een betaalcheque in de winkel. Er waren ook papieren overschrijvingskaarten.

Waarom verdwijnt de acceptgiro?

De acceptgiro werd aanvankelijk veelvuldig gebruikt, met 1995 als topjaar. Toen waren er zo'n 300 miljoen verwerkte exemplaren. Maar door allerlei andere, nieuwe manieren om te betalen werd de acceptgiro steeds minder gebruikt. Afgelopen jaar waren dat er nog geen 10.000. Meer dan negen van de tien ontvangen acceptgiro's wordt door de ontvanger weggegooid.

Daarom heeft Currence, de producteigenaar van de acceptgiro, besloten vanaf vandaag definitief te stoppen met de acceptgiro. Overigens waren veel bedrijven en instanties er de afgelopen tijd al mee gestopt. Zo ook de Belastingdienst, die al in 2021 begon met het afbouwen van het gebruik van de acceptgiro.

Kan er zomaar mee worden gestopt?

In 2017 gaf Currence ook al aan te willen stoppen met de acceptgiro, per 1 januari 2019. Die afspraak werd toen voor onbepaalde tijd uitgesteld, na kritiek van onder meer de Consumentenbond. Maar nu is de situatie anders. Volgens de Consumentenbond is het verdwijnen van de acceptgiro lang genoeg van tevoren aangekondigd en zijn er inmiddels alternatieven.

Wie worden er vooral getroffen?

De acceptgiro viel vooral nog in de smaak bij oudere gebruikers. Zij groeiden op met dit betaalmiddel en zijn bovendien wat vaker beperkt in hun digitale vaardigheden. Zij willen of kunnen niet digitaal betalen, ook als ze wel een computer of ­mobieltje hebben. Veel banken proberen ouderen inmiddels te helpen met inter­netbankieren.

Ook voor goede doelen is het verdwijnen van de acceptgiro een tegenvaller. Van alle losse eenmalige giften wordt zo'n 30 procent gedoneerd via een acceptgiro. Daarom bedachten de goede doelen een ander papieren alternatief: Mijn Eenmalige Gift. Ruim 150 goede doelen zullen deze gaan versturen. Het lijkt op de acceptgiro, maar het ingevulde en ondertekende formulier gaat terug naar het goede doel en dus niet naar de bank. De banken schrijven het uiteindelijk wel van je rekening af.

Wat nu?

Mensen die na het verdwijnen van de acceptgiro de voorkeur blijven geven aan papier, kunnen speciale overschrijfformulieren aanvragen bij hun bank. Die moet je vervolgens zelf invullen, ondertekenen en op de post doen. Ook is het een optie om telefonisch overboekingen te doen bij de bank.