W Series opnieuw naar Assen

De W Series, de raceklasse voor vrouwelijke coureurs, heeft haar definitieve racekalender bekend gemaakt. Zoals verwacht staat ook dit jaar Assen weer op die kalender. In het weekend van 5 en 6 september rijden de vrouwen in het voorprogramma van het Duitse toerwagenkampioenschap DTM. Assen is de laatste race op Europese bodem.

De raceklasse wordt ook gekoppeld aan de Formule 1. Het tweede seizoen van de W Series is uitgebreid met twee nieuwe races in de Verenigde Staten en Mexico, die in hetzelfde weekeinde en op hetzelfde circuit worden gereden als de Formule 1.

De Nederlandse Beitske Visser eindigde afgelopen jaar als tweede in de nieuwe raceklasse en doet ook dit jaar mee aan de W Series. Naast een race in de VS, Mexico en Assen rijden de vrouwen in Rusland, Zweden, Italië, Duitsland en Engeland.

Het DTM-weekend in Assen, met daarbij de race in de W Series, is voor het eerst in september. Vorig jaar werd het raceweekend in juli gehouden.

