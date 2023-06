'Meppel blijft drukkerijstad, maar zonder museum is dat lastig uit te dragen'

Grote drukkersnamen

Naast drukwerk voor met name het provinciebestuur levert Lensink ook inkt, pennen en papier. Jan Lensink overlijdt in 1748 op 80-jarige leeftijd. Zijn zoon Jan van Buren Lensink, die de achternamen van beide ouders draagt, neemt de zaak over en wanneer hij overlijdt neemt zijn zoon het weer over.

De familie Lensink is niet de enige bekende drukkersfamilie in Meppel. Zo kent de stad in de achttiende eeuw ook de familie Voogdt, vader Hermannus en zoon Gerrit. Zij runnen er een drukkerij en een boekhandel. Ook de namen Giethoorn en Ten Brink behoren tot de grote namen van drukkerijstad Meppel.

Boom

Een andere bekende naam in drukkerijstad Meppel is die van Boom. Apotheker J.A. Boom koopt in 1841 een drukkerij in de stad. Een paar jaar later, in 1845, geeft hij voor het eerst de Meppeler Courant uit. Die krant wordt in 1942 door de nazi's verboden, omdat Matty Boom niet wil samenwerken met de bezetter. Een andere Meppeler krant, het Agrarisch Nieuwsblad, blijft wel publiceren. Eigenaar Jacob ter Haar is de nazi's namelijk goedgezind.

"De familie Boom is heel belangrijk geweest voor Meppel", vertelt Wim de Vries. "Tot 2017 gaf Boom de Meppeler Courant uit en zorgde voor veel werkgelegenheid. In 2017 nam de NDC Mediagroep Boom over."

Boom is nog altijd gevestigd in Meppel, in het voormalige pand van de Kamer van Koophandel tegenover het station. Boom is een gevestigde naam in uitgeversland gebleven en richt zich vooral op boeken voor het onderwijs en de wetenschap, ook vanuit de vestiging in Amsterdam.