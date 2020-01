Drents bedrijf onder vuur om gratis blender bij niet vaccineren

Het bedrijf verkoopt blenders waarmee je vers sap kunt maken. Het gebruik van dit soort gezonde producten zou op een natuurlijke manier het immuunsysteem van het kind sterker maken, zo claimen de initiatiefnemers van de actie. Vaccineren zou niet helpen en zelfs tot risico's leiden.

Kinderarts Annemieke Bams van de Treant Zorggroep is slecht te spreken over de actie en de geclaimde risico's van vaccineren. "Alle vaccinaties die we in Nederland doen zijn tegen levensbedreigende ziektes. Kinkhoest is levensbedreigend voor jonge kinderen. Met deze oproep om niet te vaccineren ben ik het absoluut niet eens. De vaccinatiegraad staat al onder druk en dat is niet goed. Het kan best zijn dat je eigen kind wel gezond blijft, als je hem of haar niet inent, maar jouw kind kan wel andere kinderen ziek maken."

Collega kinderartsen laten zich in soortgelijke afkeurende woorden uit over de actie, die uit de koker van 'Miss Natural Lifestyle', een alias van Eva van Zeeland, komt. Maar sommige artsen willen er openlijk niets over zeggen, met als argument dat het alleen maar weer voor aandacht zorgt. Bams zegt dat wel te begrijpen. "Alles wat je aandacht geeft groeit, maar mensen praten er toch wel over."

Publiciteitsstunt

Eigenaar Joost Duikerwinkel van Versapers erkent dat zijn actie een publiciteitsstunt is. "Eigenlijk wil ik hiermee een reactie uitlokken van de overheid. Laat ze maar zeggen of ik nou gek ben of dat ik een punt heb. Ik heb zelf geen enkel vertrouwen in het medische systeem. In mijn ogen maken artsen toekomstige ouders onnodig bang en dringen ze ten onrechte aan op vaccineren."

Ik snap dat de actie kwaad bloed zet Joost Duikerwinkel

Duikerwinkel is niet onder de indruk van de storm van protest op de actie. Hij verwacht dat deze week de 100 vrouwen die hij zoekt zich hebben gemeld. Ze moeten 8,50 euro inschrijfkosten betalen en krijgen dan op 6 februari de beloofde gratis blender tijdens de Gezondheidsbeurs in Utrecht. "Ik snap dat de actie kwaad bloed zet, maar ik zie het als vrijheid van meningsuiting. Voor juridische gevolgen ben ik niet bang."

Melding

Het RIVM noemt de kwestie opmerkelijk, zo meldt de NOS. De instantie heeft een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege een 'misleidende commerciële oproep'.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid waarschuwt voor fantasieverhalen over vaccinaties. "Elk jaar worden 170 baby's met kinkhoest in het ziekenhuis opgenomen", schrijft hij op Twitter. "Daarom hebben we de 22-wekenprik voor zwangeren."