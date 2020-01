Komen Ellert en Brammert op het witte doek?

Mogelijk komt er een speelfilm over de twee bekendste reuzen van Drenthe. Het productiehuis On Air Media in Hilversum wil graag een film over Ellert en Brammert maken. Het moet een film worden met een Disney-achtig karakter: hoge kwaliteitsstandaarden, geen loze scénes en er moet respect opgebracht worden voor mens en dier.

Het Hilversumse productiehuis heeft vorig jaar de Groningse streektaalfilm Liek achter de Badde geproduceerd. Maar het bedrijf is ook bekend van internationale filmproducties zoals de film Karakter Tonen, dit is een registratie van de Volvo Ocean Race. Nu heeft het bedrijf zijn oog dus laten vallen op Drenthe en in het specifiek Ellert en Brammert. Volgens directeur Anton van de Koppel zijn de twee reuzen karakters die tot de verbeelding spreken en uiterst geschikt om er een film over te maken.

Subsidieaanvraag

Het plan staat nog in de kinderschoenen. Afgelopen maandag heeft het productiehuis een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Drenthe. Hiermee hoopt het productiehuis op een tegemoetkoming voor de ontwikkelingsfase; denk aan onderzoek doen naar het verhaal, de locatie en het uitdenken van het script.

Eerder ging Van de Koppel al in gesprek met de provincie en het Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Positieve gesprekken zo zegt Van de Koppel zelf. Een woordvoerder van de provincie laat weten altijd positief tegenover zulk soort initiatieven te staan. "Dat verhalen uit de provincie worden verteld is natuurlijk altijd goed. Zeker zo'n mooi verhaal als dat van Ellert en Brammert."

Teruggeven aan de provincie

Het Openluchtmuseum in Schoonoord kan natuurlijk niet ontbreken in dit verhaal. Hoewel Saakje van Tellingen van het museum een wat afwachtende houding heeft, is ze wel positief over de ideeën van Van de Koppel. "Het is mijn streven natuurlijk dat het openluchtmuseum in the picture komt! Komen er 10.000 mensen dankzij de productie bij ons kijken, dan zijn wij blij."

Een Hilversummer die ineens in Drenthe een filmproductie komt doen. Wat houdt de Drent daar nou aan over? Over het antwoord hoeft Van de Koppel niet lang na te denken. "We willen gebruikmaken van acteurs uit de regio. Uit een eerdere productie die we in Groningen hebben gedaan, hebben we nog contacten in het noorden overgehouden. Daaruit blijkt dat er animo is om mee te spelen. Daarnaast moet er ook het één en ander opgebouwd worden voor de filmset, dat willen we ook laten doen door bedrijven uit de regio."

Binnen een aantal weken wordt duidelijk of de provincie een subsidie geeft voor de film over de twee reuzen.