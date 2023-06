Team Assen trotseert de Alpe d'Huez; mis geen moment

De grote dag is daar! 140 leerlingen en begeleiders van verschillende middelbare scholen in Assen gaan namens Team Assen de Alpe d'Huez op om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Onder het motto 'Opgeven is geen optie' fietsen, lopen of wandelen de deelnemers de berg maximaal zes keer op en af. RTV Drenthe is erbij, zodat je geen minuut hoeft te missen. Want vanaf 09:00 uur tot 17:00 uur kun je op deze site en in de app via een livestream kijken naar de tocht waarbij duizenden deelnemers de Franse berg trotseren.