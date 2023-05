Qbuzz heeft genoeg van incidenten: lijn 73 stopt drie weken niet op haltes in Ter Apel

Qbuzz laat buslijn 73 vanaf morgen drie weken lang niet meer stoppen bij vijf haltes in Ter Apel. Dat is besloten vanwege een forse verhoging van het aantal incidenten met asielzoekers op deze lijn.

Volgens Qbuzz gaat het vooral de laatste twee weken veel vaker mis. In overleg met opdrachtgever OV-bureau Groningen Drenthe zal lijn 73 (van Emmen via Ter Apel naar Stadskanaal) drie weken lang niet stoppen op de haltes Viaductstraat, A.G. Wildervanckweg, Westerstraat 100, Westerstraat 143 en Westerstraat 186.

Speciale opvangplek

"We kijken uit naar de realisatie van een speciale opvangplek voor 'kansarme asielzoekers', laat Qbuzz weten. "Daarmee wordt nagestreefd dat asielzoekers met weinig kans op een verblijfsvergunning korter in Ter Apel blijven en bovendien minder vaak het dorp zelf in trekken. Bij veel van de incidenten op lijn 73 blijkt deze groep betrokken."

Qbuzz zegt het te betreuren dat de tijdelijke maatregel is genomen. "We nodigen reizigers vanuit omgeving Westerstraat uit om vanaf het busstation in het centrum van Ter Apel bij ons in te stappen." Na drie weken zal Qbuzz de dienstverlening op de bewuste vijf haltes hervatten, tenzij het aantal incidenten onverminderd hoog blijft.