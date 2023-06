Werk aan spoor Hoogeveen leidt treinreiziger bus in: 'We hebben geleerd van vorig jaar'

"We zetten stopbussen en snelbussen in. We hebben geleerd van vorig jaar, het proces is beter ingeregeld", zegt een woordvoerder van de NS.

Vorig jaar mei werd er ook aan het spoor gewerkt. Er waren toen momenten dat reizigers het volgende station niet konden bereiken omdat bussen niet of niet zoals gepland reden. "Dat had te maken met een landelijk personeelstekort. We hebben intensiever contact met de busorganisaties, we zitten er dichter op om te kijken of het lukt om alle ritten uit te voeren. "