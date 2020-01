Advocaat Gerrit Jan van D. onderzoekt tegenhouden boek Ruinerwold

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

De advocaat van Gerrit Jan van D., de vader van het boerderijgezin Ruinerwold, onderzoekt of hij publicatie van het boek Spookhoeve Ruinerwold kan tegenhouden. Het boek van twee Telegraaf-journalisten komt morgen in de winkel te liggen. Maar advocaat Robert Snorn vindt het boek te eenzijdig, en het schaadt zijn cliënt.

Snorn heeft, om het boek tegen te houden, hulp gezocht bij een andere advocaat. "De vraag of er wat tegen te doen is ligt bij een op dat rechtsgebied gespecialiseerde advocaat. Ik houd mij alleen met strafzaken bezig", meldt Snorn. Wie die advocaat is, zegt hij niet.

Inzage in strafdossier

Het boek over het geïsoleerde boerderijgezin van Ruinerwold is geschreven door de Telegraaf-journalisten Silvan Schoonhoven en Marcel Vink. Het is gebaseerd op duizenden documenten en gesprekken met vrienden, bekenden en betrokkenen, zo zeggen ze.

Ook hadden ze de beschikking over het strafdossier. Het boek geeft vooral een beeld over 'de gruweldaden van de vader', de cliënt van Snorn. In het gelekte strafdossier zitten getuigenverklaringen van een aantal kinderen, over hoe ze opgesloten en geestelijk en lijfelijk gestraft werden als hun vader dacht dat ze door 'slechte geesten' beïnvloed werden.

Op het lekken van dit dossier reageerde Snorn al eerder woedend. Hij was dan ook blij dat het Openbaar Ministerie eind november besloot een rijksrecherche-onderzoek in te stellen naar hoe die informatie bij De Telegraaf terecht kwam. Volgens Snorn kan het niet zo zijn dat er al een boek ligt met allerlei beschuldigingen, zonder dat er een strafproces is geweest over de verdenkingen tegen de vader.

Mishandeling en vrijheidsberoving

Vader Gerrit Jan van D. (67) wordt verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling van negen kinderen, en van seksueel misbruik van twee van zijn oudste kinderen. Met de zes jongste kinderen woonde hij vanaf 2010 verborgen voor de buitenwereld in een afgelegen boerderij in Ruinerwold.

Half oktober werden ze daar door de politie ontdekt, nadat de oudste zoon Jan (25) uit de boerderij was ontsnapt en zich meldde bij een café. Drie oudere kinderen waren al eerder het gezin ontvlucht. De moeder van het gezin overleed in 2004, toen ze nog in het Overijsselse Hasselt woonden.

Verhoor mogelijk?

Dinsdag is er in de rechtbank van Assen een eerste openbare rechtszitting. Dan komt het Openbaar Ministerie naar buiten met de onderzoeksresultaten tot nu toe in deze zaak. Ook wordt dan duidelijk wat allemaal nog onderzocht moet worden, en in hoeverre vader Gerrit Jan van D. ook verhoord kan worden.

De man heeft drie jaar geleden een beroerte gehad en kan niet normaal communiceren. Hij zit sinds zijn aanhouding vast in de ziekenhuisgevangenis in Scheveningen en is nader onderzocht door het Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, om te zien of verhoor mogelijk is. Wat de conclusies van dat onderzoek zijn, wil het Openbaar Ministerie ook pas komende dinsdag bekend maken.

