Hoogeveen komt met plan om Noordscheschut te behouden in buslijn Hoogeveen-Emmen

Hoogeveen wil twee drempels verlagen op de Coevorderstraatweg in Noordscheschut. Volgens het OV-bureau Groningen Drenthe zorgen ze voor vertraging op de busrit van Hoogeveen naar Emmen. De organisatie wil het gedeelte van de lijn dat door Noordscheschut komt daarom overslaan om geld te besparen. De gemeente hoopt dat met de aanpassing van de weg te voorkomen. Geld daarvoor is er alleen nog niet.

"De drempels zijn steil en voor de bussen moeilijk om overheen te komen", legt wethouder Roelof Bisschop van de gemeente Hoogeveen uit. De organisatie wil daarom het dorp overslaan en omrijden via de A37. Dat zou op jaarbasis 60.000 euro moeten besparen.

Bisschop heeft contact gehad met het OV-bureau over de plannen. "Door de drempels te verlagen hopen we dat de bus door Noordscheschut blijft rijden. Maar ze liggen er natuurlijk niet zomaar. Het is namelijk een 60-kilometerzone. De drempels halen de snelheid uit het verkeer. We moeten goed nadenken hoe we de plannen gaan uitwerken."

'Potje geld vinden'

Om de weg aan te passen is er geld nodig. Maar dat is er op dit moment nog niet verteld Bisschop. "Dus moeten we uitzoeken of er ergens een potje te vinden is." Mocht dat er zijn, dan moet het voorstel nog wel langs de gemeenteraad. Zij moeten akkoord geven of het geld voor aanpassing van de weg kan worden ingezet. Wat de aanpassingen kosten kan hij niet zeggen. "Die berekeningen moeten we nog maken."

Of dat voorstel nog langs de raad komt voor de zomer weet hij niet zeker. "Er gaan toch wel flink wat weken overheen. De zomer komt dan wel heel snel. Het allerbelangrijkste is gewoon dat inwoners uit Noordscheschut kunnen blijven opstappen richting Emmen. We willen absoluut niet dat de bus het dorp overslaat."

December

Het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen moet fors bezuinigen. Voor volgend jaar dreigt een tekort van 8,2 miljoen euro. Dat betekent onder andere dat er buslijnen worden geschrapt of aangepast, zodat er geld wordt bespaard. De wijzigingen gaan pas in vanaf december.

Mensen die in Noordscheschut wonen kunnen voorlopig dus gewoon gebruik blijven maken van de haltes in het dorp. "We zien dat veel mensen opstappen. Dat blijkt ook wel uit cijfers. De lijn is daarom belangrijk. Veel mensen moeten ook naar het ziekenhuis in Emmen. We gaan er alles aan doen om de route zo te houden."