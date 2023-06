Minder fietsen gestolen bij station Beilen na cameratoezicht

In de strijd tegen diefstallen en vernielingen van fietsen in het stationsgebied in Beilen heeft cameratoezicht effect gehad. Helemaal voorbij is de overlast overigens niet.

Uit cijfers van de gemeente Midden-Drenthe blijkt dat er sinds het ophangen van de camera's vijf fietsen werden gestolen. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er zestien. Overigens wordt er niet alleen gejat rond het station. In heel Beilen werden in de eerste helft van dit jaar 71 fietsen gestolen, een jaar eerder sloegen dieven 120 keer toe.

Camera's

In februari besloot de gemeente Midden-Drenthe tijdelijk cameratoezicht in te stellen omdat fietsendieven en vandalen steeds vaker toesloegen in het stationsgebied. Dat toornde ook aan het veiligheidsgevoel van buurtbewoners. "Er is een relatief grote kans dat je fiets wordt gestolen, dat geeft geen goed gevoel. Openbaar vervoer moet veilig zijn", zei Cees Bijl, waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe, destijds.

En dus greep hij naar een 'makkelijk technisch hulpmiddel' om de overlast tegen te gaan. Op het vernielen van fietsen hadden de camera's overigens weinig effect. Dit jaar werden er twee fietsen in het Beiler stationsgebied vernield, een jaar eerder waren dat er drie.