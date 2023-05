Liveblog: FC Emmen komt op 0-2 tegen NAC

FC Emmen speelt om 18:45 uur de eerste wedstrijd van de playoffs tegen degradatie tegen NAC Breda. Kan de ploeg van Dick Lukkien in Brabant een eerste stap zetten om degradatie te voorkomen? Je kan de wedstrijd van A tot Z hier volgen via ons liveblog.

De statistieken geven vooraf niet veel hoop voor de Drentse ploeg. Van de laatste acht jaar, degradeerde de eredivisie-kandidaat zeven keer in de play-offs. Lukt het FC Emmen wel dit jaar? De eerste horde: NAC Breda. Vanavond speelt de ploeg uit, aankomende zaterdag is de return in Emmen. De winnaar van deze halve finale moet volgende week tegen de winnaar van VVV-Venlo tegen Almere City.