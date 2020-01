Emmen schakelt projectbureau in voor problematiek bodemdaling

"We hebben te maken met verschillende instanties en partijen", zegt wethouder René van der Weide. "Het waterschap, provincie, de gemeente en de inwoners. Dat vraagt om specialistische kennis. Het gaat ook om een stuk management in de omgeving. Wat hier gebeurt en bij andere partijen, moeten we goed bespreken met de inwoners."

Sinkholes, scheuren en verzakte muren

Inwoners uit Nieuw-Amsterdam en daarbuiten hebben last van de gevolgen van bodemdaling. Mirjam Weisscher was de eerste die aan de bel trok. Haar woning heeft onder meer sinkholes, scheuren en verzakte muren. Ook knapte in oktober een gasleiding in haar huis, waardoor alles vol kwam te staan met gas. Noodgedwongen sliep ze in een hotel. Nadat zij de Facebookgroep opgericht heeft, stroomden de meldingen vanuit de omgeving binnen.

Wethouder René van der Weide heeft het externe bureau de opdracht gegeven om de meldingen te inventariseren en mogelijke oorzaken op een rij te zetten. "Er worden nu wel allerlei oorzaken genoemd, maar het moet nog blijven of dat de echte oorzaken zijn. Dat wordt geïnventariseerd."



Het bureau dat door de gemeente Emmen is ingeschakeld komt uit Assen en is gespecialiseerd in procesmanagement. De kosten hiervoor bedragen 58.000 euro en worden door de gemeente Emmen betaald. "Wij zijn de eerste overheid en ik vind ook dat wij die rol moeten pakken. Als gaandeweg de rit duidelijker en scherper wordt wat de oorzaken en oplossingen zijn, dan gaan we met de partijen praten wat hun verantwoordelijkheid is, ook op financieel gebied. Met deze kosten zijn we er natuurlijk nog lang niet."



Op 29 januari wordt er een bijeenkomst met inwoners georganiseerd.

